Spazio alla comunità: Dalla Fondazione CRB un progetto speciale a sostegno degli artigiani

A situazioni eccezionali non si può che rispondere con strumenti straordinari: è questo il pensiero che ha ispirato la creazione del nuovo bando “Spazio alla comunità” messo a punto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in collaborazione con Banca Simetica per cercare di offrire soluzioni nuove alle difficoltà socio-economiche poste dalla crisi.

“Si tratta di un bando sperimentale che ha l’obiettivo di raggiungere una duplice azione di sostegno al territorio intervenendo sia a favore delle realtà del terzo settore a beneficio del welfare territoriale sia a favore del mondo economico delle piccole imprese locali tra quelle maggiormente colpite dagli effetti della pandemia – spiega il Presidente Franco Ferraris – la Fondazione è infatti molto attenta a questo tema, consapevole che la qualità della società che emergerà dalla crisi sarà strettamente collegata agli interventi che saranno messi in campo per mitigare fenomeni di esclusione sociale causati dalla crisi economica”.

Il bando, che ha “messo al centro” la comunità con la sua capacità inclusiva e la sua vitalità prevede lo stanziamento di contributi agli enti del terzo settore e agli enti religiosi per la manutenzione di immobili e beni strumentali che vengono utilizzati per attività a favore della comunità. Un binomio virtuoso che, partendo dal valore sociale di questi interventi, ne valorizza anche l’aspetto economico con l’intento di potenziare l’interdipendenza e la cooperazione fra due mondi vitali per il benessere e lo sviluppo del territorio: il terzo settore e l’artigianato.

“Siamo felici di partecipare all’avvio di questo bando che vuole sperimentare nuove forme di collaborazione e mutualismo comunitario al fine di rispondere concretamente ai bisogni di un territorio fortemente colpito dalla crisi - spiega Banca Simetica. L’iniziativa è supportata dal Centro Studi AICCON - Associazione Italiana per la Promozione della Cultura della Cooperazione e del Non Profit. Si tratta di un centro studi promosso dall’Università di Bologna, dall’Alleanza delle Cooperative Italiane e da numerose realtà, pubbliche e private, operanti nell’ambito dell’Economia Sociale, con sede presso la Scuola di Economia e Management di Forlì – Università di Bologna.

AICCON è parte di un network nazionale e internazionale ed è riuscita in questi anni a divenire un punto di riferimento scientifico grazie all’importanza delle iniziative realizzate ed alla continua attività di formazione e ricerca sui temi più rilevanti per il mondo della Cooperazione, del Non Profit e dell’Economia Civile, svolte in costante rapporto con la comunità accademica e le realtà del Terzo Settore.

AICCON si occuperà di valutare il raggiungimento degli obiettivi del bando per delineare un percorso di sviluppo di nuove alleanze a sostegno della promozione economica e sociale del territorio. E’ previsto, a conclusione del progetto, un incontro di approfondimento a cui gli enti finanziati verranno invitati a partecipare. Il bando nasce come risposta ad una emergenza, ma vuole essere un primo passo per disegnare nuovi percorsi di sviluppo locale: percorsi che rilancino un territorio e le sue vocazioni ricomponendo la dimensione della produzione artigianale con quella comunitaria. Una comunità operosa è infatti anche una “comunità della cura”, agganciata a valori veri che potranno essere in futuro elementi preziosi per la diversificazione e la competitività del territorio.

"Il bando è un esempio concreto di traduzione nella realtà dei nuovi obiettivi territoriali congiunti che la Fondazione aveva delineato nel Documento programmatico Pluriennale 2020 – 2023 tra cui: sperimentazione di nuovi modelli di servizio di gestione e co-operazione per rispondere ai bisogni sociali, promozione di azioni di cooperazione e sinergia tra iniziative con particolare attenzione ad interventi innovativi di collaborazione tra istituzioni pubbliche, private ed organizzazioni della società civile – spiega il Vice Segretario Generale Andrea Quaregna – e poi promozione sul territorio di azioni volte a progetti strategici al fine di generare lavoro ed occupazione”.

Il sostegno previsto dal bando persegue non solo la riqualificazione ma anche la rigenerazione degli spazi comunitari, attivando scambi di relazioni che aumentino la sostenibilità, l’inclusione, la condivisione di conoscenza, il coinvolgimento dei giovani e l’attivazione di nuovi servizi di welfare e inserimenti lavorativi. In accordo CNA Biella e Confartigianato Biellese, al fine di perseguire gli obiettivi del bando verrà inoltre predisposto un elenco di imprese artigianali in regime forfettario operanti sul territorio da attivare per gli interventi.

“CNA Biella ha raccolto con entusiasmo la proposta di Fondazione CRB, ed ha messo da subito a disposizione il proprio staff per collaborare alla redazione del Bando “Spazio alla Comunità”, selezionando inoltre le proprie imprese artigiane associate che saranno sicuramente di supporto alle realtà destinatarie del Bando, contribuendo in questo modo alla duplice azione di sostegno al territorio che sta ancora affrontando gli effetti della pandemia” – dichiara Gionata Pirali, Presidente di CNA Biella.

“Confartigianato Biella è al fianco della Fondazione per la realizzazione di questo importante progetto tanto più opportuno e utile in questo momento in cui gli artigiani biellesi hanno bisogno di tutto il supporto possibile perché non vadano perse, a causa della crisi, competenze e saperi preziosi” commenta Cristiano Gatti, Presidente Confartigianato Biella.

Un intervento particolarmente urgente se si considera la situazione demografica delle imprese artigiane biellesi in discesa costante ed ininterrotta dal 2007. Al 31/12/2020 infatti le imprese registrate all’Albo Artigiani erano 4.937, mentre al 31/12/2019 erano 4.999, segnando una perdita sul saldo iniziate/cessate, di 62 imprese, con un tasso di variazione negativo pari al -1,2%, superiore alla media piemontese (-0,3%) e nazionale (-0.2%).

Il dato finale 2020 ha purtroppo confermato il trend di decrescita, partito dal 2007, che vedeva iscritte e attive alla data del 1° gennaio, ben 6.594 imprese. Alle crisi che si sono succedute in questi ultimi anni si è sommata anche quella relativa alla pandemia, che sta rendendo sempre più “fragili” molte di queste imprese, soprattutto quelle appena costituite, che non dispongono di capitale proprio e hanno un ridotto portafoglio clienti.

Per maggiori dettagli sulle modalità di accesso al bando e sull’erogazione dei contributi è possibile contattare gli uffici della Fondazione o le associazioni di categoria.

Per i riferimenti sull’elenco delle imprese da contattare per la realizzazione degli interventi utilizzare i seguenti contatti:

CNA Biella: è possibile inviare una mail all’indirizzo: mailbox@biella.cna.it, inserendo nell’oggetto la frase "Bando Spazio alla Comunità: richiesta elenco imprese";

Confartigianato Biella: Massimo Foscale tel. 0158551710 e-mail biella@biella.confartigianato.it www.confartigianatobiella.it.

Le domande dovranno riferirsi a progetti realizzati tra aprile e dicembre 2021 e il contributo massimo erogabile non potrà essere superiore a 10 mila euro.