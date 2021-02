Smart working e lavoro agile: che cosa serve

Se lavori in un ufficio, quasi sicuramente negli ultimi 12 mesi hai affrontato il passaggio, fulmineo e improvviso, allo smart working, sebben ora pare che la situazione abbia un buon margine di miglioramento, molte aziende hanno annunciato che potrebbero optare per il lavoro agile alcuni giorni in settimana. Se all’inizio la novità ti ha preso di sorpresa, ora che il futuro sembra andare in questa direzione, arriva il momento di organizzare a casa la tua postazione di lavoro 2.0. In questa breve guida puoi trovare tutto quello che costituisce il kit per lo smart Working.

Una postazione adeguata

Negli ultimi mesi forse ci hai scherzato un po’ su quando vedi le foto di persone che lavoravano da casa dalle postazioni più improbabili: sul tavolino da caffè, sul tavolo pieghevole da giardino, sull’asse da stiro o addirittura in bagno.

È arrivato il momento di organizzarti al meglio predisponendo una postazione adeguata cioè una scrivania con cassetti e ripiani dove sistemare tutto quello che ti serve. Può anche trattarsi di una scrivania in miniatura o addirittura a scomparsa per ridurre al massimo ingombro. Vista la grande richiesta degli ultimi mesi, sia online che nei negozi ci sono davvero moltissime soluzioni tra cui è facile trovare quella che fa al caso tuo. A completare la tua postazione per l’ufficio in casa, ci vuole una seduta altrettanto adeguata, cioè una sedia da ufficio con rotelle e schienale ergonomico.

Dispositivi digitali

Se il tuo pc domestico dovesse avere bisogno di una bella pulizia, un nuovo sistema operativo… insomma, una rimessa a nuovo per rispondere alle esigenze lavorative e non più solo a quelle basilari domestiche, meglio fare un salto da chi si occupa di manutenzione e assistenza computer Acer a Milano . Potresti scoprire che il tuo pc di casa ha ancora delle potenzialità senza per forza doverne acquistare uno nuovo con relativo sborso di denaro.

Di solito, un computer fisso o un laptop dovrebbe già essere dotato di una webcam. Se così non fosse, è indispensabile procurartela per partecipare a riunioni, video conference, call, etc. Una stampante potrebbe essere utile. Oggi ne trovi di dimensioni davvero ridotte la minimo per occupare meno ingombro possibile sulla tua postazione che si collegano ai tuoi dispositivi, smartphone compreso, tramite wireless. A completare il kit del moderno smart worker, puoi aggiungere le cuffie, wireless o classiche, per isolati dai muri della casa ma anche non disturbare altri membri del nucleo familiare che stanno lavorando o studiando.

Una rete stabile e veloce

Tantissime persone avuto difficoltà a lavorare da casa nei mesi di lockdown per colpa di una rete internet inadeguata. Per poter continuare la tua attività lavorativa a casa come in ufficio, hai bisogno di una rete ADSL stabile, potente e veloce. Procurati quindi un buon modem da collegare alla rete fissa oppure affidati a servizi di rete mobile se abiti in una zona dove il 4G è un miraggio.