In Piemonte torna il segno positivo per il mercato dell'usato ma Biella è la "più cara"

Torino prima provincia per passaggi di proprietà, ma rispetto alla popolazione residente maggiorenne Cuneo è la più dinamica. Biella è la “più cara”, Verbano-Cusio-Ossola la “più economica”.

Dopo i primi sei mesi segnati dall’impatto del lockdown, il mercato delle auto usate in Piemonte ritorna tra alti e bassi con il segno positivo. Secondo l’Osservatorio di AutoScout24 (www.autoscout24.it) - il principale portale in Europa di annunci di auto e moto -, su base dati ACI, in Piemonte nel II semestre 2020, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, i passaggi di proprietà di auto usate sono cresciuti del +4,5 % (116.838 atti), un dato leggermente superiore alla media nazionale (+3,4%).

Nel II semestre la regione si posiziona sempre al 7° posto in Italia per numerosità, ma se si confrontano i dati con la popolazione residente maggiorenne si classifica al 11° posto con 318,2 passaggi netti ogni 10mila abitanti.

La classifica delle province per numero di passaggi di proprietà vede in testa Torino con 57.041 atti (+4,4%), seguita da Cuneo con 17.755 (+6,8%), Alessandria con 11.891 (+4,2%), Novara con 9.652 (+7,1%), Asti con 6.230 (+2,1%), Biella con 5.297 (+1,5%), Vercelli con 4.665 (+1,3%) e Verbano-Cusio-Ossola con 4.303 (+4,1%).

Rispetto alla popolazione residente maggiorenne la situazione si trasforma: prima Cuneo con 360,3 passaggi ogni 10mila abitanti, seguita da Biella (350,1), Asti (344,3), Alessandria (329,0), Vercelli (319,5), Verbano-Cusio-Ossola (318,4), Novara (312,8) e, fanalino di coda, Torino (300,9).

Cosa hanno cercato i piemontesi nel 2020? Secondo i dati interni di AutoScout24 ben il 53% delle richieste totali ricevute dagli utenti della regione nel 2020 riguarda vetture diesel. Seguono le auto a benzina con il 40%. Per quanto attiene le auto ibride ed elettriche, invece, nel mercato dell’usato si è ancora agli inizi, con l’1,6% delle richieste totali. In merito ai modelli più richiesti in regione vince in assoluto la Volkswagen Golf, ma se si prendono in considerazione solo le vetture ibride ed elettriche troviamo tra le ibride la Toyota CH-R e tra le elettriche la Tesla Model S.

Cosa accade sul fronte dei prezzi delle auto in offerta sul mercato? Il prezzo medio di vendita si attesta, in generale, a € 13.340, un dato inferiore alla media nazionale (€14.400). Per acquistare una vettura, tra le province “più care” troviamo al primo posto Biella con un prezzo medio di € 18.540. Seguono Novara (€14.190), Asti (€13.910), Cuneo (€13.500), Alessandria (€13.340), Torino (€ 13.010), Vercelli (€ 11.160) e la “più economica” Verbano-Cusio-Ossola con € 10.600. I prezzi salgono se si considerano le vetture usate elettriche (€ 26.700) o ibride (€ 23.960).

Qual è l’età media delle vetture proposte? Rispetto al 2019 la situazione è leggermente migliorata passando da 8,4 a 8,1 anni.