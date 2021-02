Valdengo, Vigliano e tutto il territorio biellese piangono l'imprenditore Franco Fortolan

Dopo aver lottato tenacemente per due anni contro un male incurabile è scomparso nella notte all'età di 73 anni Franco Fortolan, fondatore e storico titolare della Pella Sportswear di Valdengo insieme alla moglie Loredana Pella. Un lutto che ha colpito non solo le comunità di Vigliano e Valdengo, ma anche tutto il territorio biellese, dov'era conosciuto proprio per la sua passione per il ciclismo e per la sua professionalità nel mondo dell'abbigliamento sportivo. A Vigliano ci aveva vissuto e aveva aperto la prima azienda; successivamente la famiglia ha scelto di trasferirsi a Valdengo, dove ha poi lanciato l'attuale opificio. La Pella Sportswear, fondata nel 1980, è stata la prima produttrice al mondo a stampare i tessuti con procedimenti digitali. Poi, nel 2000, l'arrivo in società del figlio Andrea, tutt'oggi titolare della ditta valdenghese.

Diversi i messaggi di cordoglio inoltrati alla famiglia, anche attraverso i social: "Oggi ci ha lasciato una persona di cuore - si legge in un post condiviso sulla pagina Facebook dell'azienda Immagine & Diffusione - una persona che mi diceva di credere sempre nelle mie possibilità, mai mollare e chiedere di più, per poi riconoscere e aiutare i meritevoli. Il mio primo computer serio me lo comprasti e regalasti proprio tu Franco Fortolan, 20 anni fa e fu lo stesso Claudio Corradino ora sindaco a portartelo nella tua azienda, una bella Azienda, una di CUORE. Pretendete tanto dai propri collaboratori e li rendete una famiglia, per questo sei stato per me e saranno sempre Loredana e Andrea e tutti i vostri cari una famiglia allargata. Quanti disegni fatti con te, tante arrabbiature per il tuo carattere per fare tornare i conti, che celava al di sotto un’amore spropositato per tutti coloro che avevi attorno senza dirlo e farlo sapere, aiutando di nascosto tutti quelli che potevi. Così in questi ultimi due anni ti sei rinchiuso avevi paura di celare alla gente il tuo aspetto per il male ed io disagio della malattia che ti stava portando, tutte le volte che venivo in azienda speravo di trovarti e chiedevo di te ed ogni volta era un pugno nello stomaco, sperando di trovarti in seguito. Mi mancherà il tuo sorriso, le nostre conversazioni, l’imprenditore, mi mancherai tu…Buon viaggio Amico Mio".

Oltre a Loredana e al figlio Andrea (con la moglie Maria e i piccoli Matteo e Giulia), Franco lascia nel dolore il fratello Bruno con Piera e famiglia, i cognati Loredana ed Ezio con Mariangela. In attesa delle esequie la cara salma si trova presso la sala Commiato Bonino e sarà possibile fare visita dalle 14,30 alle 18.

La veglia di preghiera si terrà a Valdengo venerdì 12 febbraio alle 20, i funerali avranno luogo a Vigliano nella chiesa di Santa Maria Assunta alle 15 di sabato 13 febbraio.