Elisoccorso in azione nei boschi del Biellese

Probabilmente stava tagliando legna quando per cause imprecisate, un uomo di oltre 70 anni, è stato colpito dall'albero in caduta. L'incidente è successo nei boschi di Casapinta, ieri pomeriggio intorno alle 17.

Immediatamente sono stati avvertiti i soccorsi e lo sventurato è stato, prima trasportato al campo sportivo comunale dall'ambulanza del 118, poi caricato sull'elisoccorso con destinazione ospedale di Novara in codice giallo.