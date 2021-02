Abusivi sul bus dell'Atap nasce animata discussione col controllore

Nel pomeriggio di ieri è nata una discussione animata sul bus dell'Atap Cossato Biella tra il controllore e due cittadini. La chiamata è giunta alla centrale operativa direttamente dall'operatore della linea di trasporto dopo aver verificato i biglietti dei viaggiatori e scoperto che uno dei due non ne era in possesso.

A quanto avrebbe raccontato il controllore sarebbe stato anche spinto, riportando nessuna lesione, tanto che l'autista avrebbe fermato il mezzo per fare scendere i due facinorosi. I due amici sono stati poi individuati dai Carabinieri mentre, a piedi, si stavano recando a Cossato. Identificati, si tratta di due extracomunitari domiciliati in via Cerruti a Biella.