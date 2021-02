Elezioni direttivo Protezione Civile Ponderano, confermato il presidente Michele Trotta

Con le corrette modalità di distanziamento dovute all’emergenza sanitaria, lo scorso lunedì nella sede del Coordinamento Provinciale di Protezione Civile a Biella in via Gersen si è tenuta l’assemblea ordinaria dell’Associazione di Protezione Civile di Ponderano per le elezioni del nuovo consiglio direttivo per il triennio 2021-2024. Un incontro costruttivo con tanta voglia di fare squadra, anche considerato il particolare momento storico in cui ci troviamo.

Nel corso dell’Assemblea è stato nominato il nuovo Consiglio Direttivo e con deliberazione successiva dello stesso Consiglio sono state definite le nuove cariche. Per il ruolo di Presidente è stato confermato Michele Trotta: ”E’ stata un’assemblea diversa dal solito - commenta - con mascherine e distanziati per non creare assembramenti, ma abbiamo avuto un bellissimo segnale dai nostri volontari. La pandemia ci ha messo alla prova ma non ci siamo mai fermati”.

La vicepresidenza è stata confermata a Marco Gardiolo mentre per la carica di Segretario è stata eletta Chiara Comella. "Ci riuniremo presto per la nostra prima seduta - commentano dal nuovo consiglio direttivo - in modo da portare avanti la vita dell’Associazione e preparare i nuovi progetti da presentare ai soci. Intendiamo continuare a lavorare dando continuità alle attività intraprese. La congiuntura particolare in cui avviene questo cambiamento, dovuta all’emergenza post Covid, richiederà un ulteriore sforzo in termini di impegno". Impegno dovuto per un’Associazione che rappresenta un vanto per il Biellese grazie alla propria sezione giovani: la terza a essere costituita in Italia e la prima in Piemonte.