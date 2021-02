Seab, la prossima settimana Vigliano Biellese torna a TARI

Lunedì prossimo, 15 febbraio, il Comune di Vigliano Biellese, che oggi applica la tariffa rifiuti TARIP, ufficializzerà il ritorno, dopo un anno, alla TARI, condizione imprescindibile per il salvataggio di Seab secondo il Consiglio di Amministrazione della società.

“Lunedì sera – dichiara il sindaco Cristina Vazzoler – faremo il consiglio comunale in cui delibereremo il ritorno a TARI. Ho il sentore che questa delibera avrà il voto favorevole anche della minoranza, perché, anche con la TARI, manterremo la regola che “più inquina più paga” su cui siamo tutti d'accordo, e perché vogliamo tutelare i lavoratori di Seab e le loro famiglie, tutte persone che vivono nel Biellese”.

Una decisione già annunciata dal sindaco Vazzoler, e che è stata rafforzata dall'audizione che il consiglio comunale ha avuto martedì 9 febbraio con il CDA di Seab. “Il presidente Rossetto – continua il primo cittadino - ed i consiglieri presenti hanno illustrato le strategie per salvare questa società che offre un ottimo servizio. Oltre al ritorno a TARI dei 4 comuni oggi TARIP, gli altri punti su cui lavorare sono l'aumento di capitale e la gestione della discarica di Masserano, per cui la nostra amministrazione ha già accantonato 300mila euro”.

Per i cittadini di Vigliano non cambierà nulla. “In base al principio “più inquina più paga”, la tariffa continuerà ad applicarsi in base agli svuotamenti dei cassonetti: facendo bene la differenziata, i cittadini espongono meno il cassonetto dell'indifferenziato e ne beneficiano a livello economico, oltre che a livello ambientale come collettività. La differenza è che creiamo una tassa, detta TARI puntuale, con le bollette intestate al comune, di cui contabilizziamo gli importi, e curiamo il recupero degli insoluti”.