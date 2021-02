Piemonte, verso la terza settimana in zona gialla. Cirio: "Dati confortanti sui ricoveri, ma l'indice Rt sta risalendo"

Il Piemonte va verso la terza settimana in zona gialla, con dati buoni per quanto riguarda la pressione ospedaliera e l'occupazione delle terapie intensive ed Rt sotto la soglia dell'1 anche se in crescita rispetto alla scorsa settimana.

In una nota, il presidente della Regione, Alberto Cirio, anticipa alcuni dei dati che saranno contenuti nel report settimanale e invita tutti alla prudenza. «Attendiamo per venerdì la conferma dal Report settimanale del Ministero della Salute, ma i dati anticipati dal pre-report sono confortanti - dice Cirio -. L’Rt medio resta sotto l’1, ma cresce rispetto alla scorsa settimana (0.9) e quindi questo deve ricordarci l’importanza di essere attenti nei nostri comportamenti. Buoni i dati della pressione ospedaliera che resta sotto la soglia di allerta (l’occupazione delle terapie intensive rimane al 24% e quella dei posti ordinari scende dal 37% al 35%). Dobbiamo continuare a essere prudenti. Ora più che mai».

Dal 15, secondo quanto anticipato, potranno riaprire gli impianti sciistici: la capienza ammessa per il Piemonte è del 30%.