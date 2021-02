Prima gara per Rally & Co, Bertinotti in pista a Pragelato FOTO

Prima gara di stagione per la scuderia Rally & Co con uno dei suoi principali alfieri che risponde al nome di Marco Bertinotti. Come regalo per i suoi freschi 50 anni appena compiuti, parteciperà domenica all'ultima prova del campionato Ice Challenge sulla pista di Pragelato (alta Val Susa) a bordo di una Mitsubishi Lancer targata Marcauto Vittoriosa in gruppo N nell'ultima gara disputata con alla guida Gianluca Quaderno.

Uno scenario decisamente diverso dal campionato Rally Auto storiche che calca solitamente Marco con la Porsche 911 ma la guida spettacolare e funambolica di Bertinotti ben si adatta alla pista ghiacciata denominata Pragelato Reversed poiché percorsa nel senso inverso alla precedente gara. Sicuramente un'ottimo modo per togliere la ruggine invernale e per festeggiare un traguardo (quello dei 50 anni) decisamente importante che merita un regalo speciale come questo.