Vaccini in Piemonte, la campagna non si ferma. Consegnata la prima fornitura di AstraZeneca

Sono 6.619 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate ieri all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A 5.366 è stata somministrata la seconda dose. Come noto, la fase 1/A riguarda il personale del servizio sanitario regionale, unitamente ad ospiti ed operatori delle Rsa.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 264.218 dosi (delle quali 120.999 come seconda dose), corrispondenti al 91,5% delle 288.850 dosi finora disponibili per il Piemonte, nelle quali non sono ancora conteggiate le prime 17.800 dosi di vaccino AstraZeneca consegnate nella giornata di oggi e che serviranno per l’avvio, a partire da domani, della campagna di vaccinazione delle Forze dell’ordine, Forze Armate e Polizia municipale.

In particolare, la prima fornitura di AstraZeneca sarà destinata a Carabinieri, Polizia di Stato ed Esercito, che saranno i primi a partire con la vaccinazione del proprio personale. I Carabinieri da domani inizieranno le vaccinazioni presso la struttura del Primo Reggimento Piemonte a Moncalieri (To), che farà da punto vaccinale in particolare per l’area di Torino e parte dell’area di Asti e Cuneo. L’Esercito invece farà riferimento all’ex Ospedale militare Riberi di Torino.

Sempre nei prossimi giorni partirà anche la vaccinazione degli agenti della Polizia di Stato con il supporto dei punti vaccinali e del personale sanitario delle Asl territoriali. Esercito, Carabinieri e Polizia di Stato per il territorio di Torino ritireranno domani le dosi di AstraZeneca arrivate ieri presso l’ospedale San Giovanni Bosco, mentre la Protezione civile regionale provvederà a consegnarle su tutto il territorio presso le Asl territoriali.