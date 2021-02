Biella - Interrogazione al sindaco dei consiglieri Pd sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

Un'interrogazione del gruppo consiliare del Partito Democratico in merito a delle criticità emerse nel Comune di Biella sulle "Disposizioni anticipate di trattamento" (DAT) è stata deposita all'indirizzo del sindaco Claudio Corradino.

"Alcuni segnalazioni mi hanno spinta a intraprendere una revisione nell'applicazione della legge sulle DAT nella nostra provincia -commenta Manuela Mazza- che secondo me sarebbe meritevole di essere più diffusa attraverso l'informazione dei cittadini e dei medici. Infatti, come spesso accade in Italia, vengono fatte delle buone leggi, ma poi c'è una carenza nella parte esecutiva".

La mozione del PD. "Riteniamo che la DAT sia uno strumento importante, di grande valore etico e utilità nel guidare i medici nella scelta di un percorso terapeutico che sia il più aderente alle volontà espresse dal cittadino e quindi riteniamo che sia meritevole di ampia diffusione. Abbiamo ricevuto delle segnalazioni in merito a criticità legate al mancato inserimento nella banca dati nazionale, delle DAT depositate prima dell’istituzione della banca dati nazionale stessa (DAT del 2018 e 2019).

Questo potrebbe pregiudicare un tempestivo accesso alla DAT da parte dei medici che hanno in cura il malato nel caso si verificasse il sopraggiungere di gravi, urgenti e impreviste condizioni di salute del cittadino".

"Si chiede al Sindaco di rispondere in forma orale ai seguenti quesiti:

· Quante DAT sono state depositate presso il Comune di Biella dal 2018 ad oggi

· Quante DAT sono state inserite nella banca dati nazionale delle DAT da Gennaio 2020

· Quante delle DAT presentate presso il Comune di Biella nel 2018 e 2019, sono poi state inserite nella banca dati nazionale delle DAT

· Cosa ha fatto e cosa intende fare il Comune di Biella per garantire il completamento della procedura di registrazione alla banca dati nazionale, qualora ciò non sia ancora avvenuto, e per informare gli aventi diritto.

· Sono state previste, anche in accordo con l’ASLBI, delle iniziative con l’obiettivo di diffondere in modo più ampio la deposizione da parte dei cittadini delle DAT". Le richieste arrivano dai consiglieri del Partito Democratico, Manuela Mazza, Valeria Varnero, Mohamed Es Saket, Marta Bruschi e Paolo Rizzo.

L'indagine di Manuela Mazza (PD). "A tre anni dall’approvazione della legge 219/2017 sul biotestamento, alcune criticità segnalate da alcuni cittadini, mi hanno spinta a verificare lo stato dell’arte nella nostra provincia biellese. Che cos’è il biotestamento?

Prima di tutto non è da confondere con l’eutanasia. Questa legge prevede la deposizione presso Comuni e notai delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) ovvero i trattamenti che ognuno può decidere, in anticipo, di voler accettare o rifiutare nel momento in cui si troverà nella condizione di non poter comunicare la propria volontà. La legge sul testamento biologico è in vigore dal 31 gennaio 2018.

All’inizio di dicembre 2019, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il decreto per la creazione della Banca dati nazionale per le DAT e dal 17 gennaio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’obiettivo della Banca dati nazionale è quello di effettuare la raccolta delle copie delle DAT, garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca e di assicurarne la piena accessibilità da parte del medico curante, del disponente e del fiduciario. La procedura per depositare la propria DAT è semplice. Bisogna essere maggiorenni e capaci di intendere e volere.

La legge suggerisce poi la nomina di una persona di fiducia (il fiduciario) che deve a sua volta essere maggiorenne e capace di intendere e volere. La stesura si può fare in carta bianca o attraverso moduli che si possono facilmente trovare in rete. La DAT va poi depositata di persona presso il proprio Comune di residenza o presso un notaio che dovranno trasferire poi la DAT nella Banca dati nazionale.

La DAT può essere modificata o revocata in qualunque momento. Non basta però redigere una norma perché questa venga anche utilizzata, infatti è cruciale che la norma sia conosciuta capillarmente e che quindi venga organizzata una campagna di informazione istituzionale, destinata a medici, operatori sanitari e ai cittadini. Già nel 2019 è emerso da una ricerca dell’associazione Vidas che la conoscenza da parte degli italiani della normativa rimane ancora superficiale.

Infatti, dopo due anni, solo un italiano su cinque diceva di conoscere bene la legge sulle DAT. Inoltre, è emerso che in Italia solo lo 0,7% della popolazione aveva redatto le DAT. Ad aprile 2019 il ministero della Salute ha comunicato che erano state depositate 62.030 DAT nella relazione annuale al Parlamento. La scarsa conoscenza non si limita ai cittadini, ma coinvolge anche il mondo sanitario e in particolare tra i medici, da quelli di base fino a quelli di pronto soccorso e agli anestesisti rianimatori. Nel 2020 il dato è rimasto pressoché invariato, con meno dell’1% della popolazione ad aver redatto le DAT. Le cause della mancata implementazione della legge sono diverse: culturali, organizzative, religiose (percepite come una pratica contraria al Vangelo e ai precetti cattolici), il tabù della morte (ci siamo allontanati dall’idea di essere mortali).

Cosa succede nella Provincia di Biella? Il dato è in linea tendente verso il basso. Recentemente ho condotto una ricerca, nella quale ho contattato tutti i Comuni della Provincia di Biella, richiedendo il numero di DAT depositate presso il Comune e il numero di DAT trasferite nella Banca dati nazionale delle DAT. Con sollecitudine e collaborazione hanno risposto 51 Comuni su 74 alla richiesta (circa il 69% dei Comuni) e rappresentativi circa dell’87% della popolazione residente in provincia. Colgo l’occasione per ringraziare i funzionari Comunali e i Sindaci e Assessori che hanno collaborato su questo tema, mostrandosi in molte occasioni interessati ad approfondirlo e a partecipare ad eventuali iniziative di informazione alla cittadinanza.

E’ emerso che lo 0,35% dei residenti nella Provincia di Biella ha redatto una DAT e che il 65% di queste è stato trasferito nella Banca dati nazionale delle DAT. Auspichiamo che sul nostro territorio biellese si possa avviare una campagna di informazione in sinergia tra i Comuni, l’ASL, l’Ordine dei medici per diffondere a tutti i cittadini delle spiegazioni corrette ed equilibrate su un argomento così delicato, ma ineludibile, qual è il fine vita".