Newsbiella live, giovedì in diretta con il Gruppo Giovani Imprenditori Uib

Prende il via oggi, 11 febbraio, un nuovo appuntamento di Newsbiella con l’approfondimento dedicato ai temi di interesse del territorio. Ogni giovedì alle ore 18 con Newsbiella live gli imprenditori del Gruppo Giovani Industriali dell’Unione Industriale Biellese interverranno in diretta per dialogare su argomenti che guardano al futuro del territorio: la digitalizzazione, la centralità dell’industria, le infrastrutture, la valorizzazione del Biellese come un territorio da scoprire.

Il primo appuntamento con il Gruppo Giovani Imprenditori Uib vedrà come ospiti Andrea Notari, presidente GGI di Confindustria Piemonte, e Christian Zegna, presidente GGI Uib. Al centro della chiacchierata con i vertici del Gruppo Giovani Imprenditori a livello regionale e locale ci sarà la loro visione rispetto ai temi considerati importanti per le giovani generazioni e all’impegno per il territorio.