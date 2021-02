Biella, il Comune conferma il sostegno al Biella Master

Il Biella Master, che dal 1986 si occupa di formare giovani manager nel settore tessile/abbigliamento, può nuovamente contare sul supporto del comune di Biella. Il sindaco Claudio Corradino ha infatti accolto la richiesta del presidente Luciano Barbera di fornire un sostegno concreto così come avveniva negli anni passati, credendo nel Biella Master e valorizzandone il percorso formativo.

Il rientro è stato determinato dal grande prestigio della missione del Master anche in campo internazionale e dall’apprezzamento di una proposta formativa unica e straordinaria. Il Presidente Luciano Barbera afferma: “Siamo onorati e gratificati per questa nuova attesa partecipazione del Comune che, nonostante il periodo così complicato, ci invoglia a continuare con entusiasmo la nostra missione di tramandare il grande patrimonio di professionalità, esperienza e valori imprenditoriali e manageriali proprio delle aziende tessili biellesi”.

Il Biella Master rappresenta un percorso formativo ad elevato livello di specializzazione che è, per le imprese partecipanti al progetto, una risorsa competitiva che permette loro di attingere a competenze di alto profilo. Mentre è ancora in corso la XXX edizione, i responsabili del corso stanno predisponendo il bando per il 2021, nella convinzione che solo trasferendo a giovani di talento le tradizioni ed il saper fare potrà esserci un futuro per il nostro Paese.