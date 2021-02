Vigliano, a febbraio 4 appuntamenti di danza non all'Erios ma sul web

Dopo l’inaugurazione della rassegna interscambi coreografici nello scorso mese di ottobre al Teatro Erios, l’emergenza sanitaria ha costretto la Fondazione Egri per la Danza a sospendere la programmazione in presenza prevista nei mesi di novembre e dicembre a Vigliano Biellese e a Biella.

Per questo la rassegna viene riformulata online per mantenere vivo il rapporto con il pubblico nell’attesa di ritrovarsi a teatro. Questi eventi verranno distribuiti sulla piattaforma Zoom in cui il pubblico, oltre a vedere gli ospiti danzare, avrà la possibilità di confrontarsi direttamente con direttori artistici e coreografi. Un mezzo che permette di comprende ancora più a fondo uno spettacolo di danza e il pensiero dei creatori.

Questo il programma:

Venerdì 12 febbraio ore 21 MANDALA DANCE COMPANY

Sabato 13 febbraio ore 21 PETRANURA DANZA

Venerdì 19 febbraio ore 21 RESEXTENSA DANCE COMPANY

Sabato 20 febbraio ore 21GRUPPO E-MOTION

Per partecipare a questi eventi che si terranno sulla piattaforma Zoom, occorre registrarsi utilizzando i link a fondo pagina sulla pagina del sito del comune di Vigliano Biellese. Tutti gli eventi sono gratuiti con la possibilità di donare su: www.egridanza.com/sostienici