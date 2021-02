Crollo, nella notte tra mercoledì e giovedì, a Rovasenda. Per cause in fase di accertamento è crollato il muro del cortile della Canonica, nel tratto di strada che va dal Parco giochi alla piazza Castello.

Ad aggiornare sulla situazione è una nota del Comune: «Sono intervenuti i tecnici del gas per bloccare la fuoriuscita del metano ed i carabinieri per limitare la circolazione nel tratto».

L'ente pubblico è in attesa di aggiornamenti sui temi del ripristino.