Dal Nord Ovest - Valanga al Col Ferret (Courmayeur) travolge scialpinisti

Intervento del Soccorso Alpino valdostano al Col Ferret (Courmayeur) nei pressi del Rifugio Elena, quota 2200 mt. per valanga. L’incidente alle ore 13,20 circa. Due scialpinisti sono stati sfiorati dal distacco e uno ne è rimasto travolto.

Si tratta di un uomo di nazionalità svizzera, prontamente individuato dai compagni di escursione grazie all’apparecchio ARTVA. Estratto in tempi rapidi grazie alla prontezza dei compagni, in prima battuta e del tempestivo intervento dell’elicottero con tecnici del soccorso alpino, unità cinofila e medico a bordo, l’uomo è stato portato in Pronto soccorso dove è in fase di diagnosi. Ha riportato traumi ad un arto inferiore e un probabile politrauma. Segue aggiornamento.