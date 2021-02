Arrestato la settimana scorsa viene trovato ancora in possesso di droga dopo quattro giorni

Nel giro di pochi giorni si è reso protagonista di due episodi inerenti la droga: un arresto e una denuncia per spaccio. Si tratta del 22enne di Cossato che martedì pomeriggio è stato trovato nuovamente in possesso di sostanze stupefacenti e denunciato dalla Polizia.

Il giovane era stato arrestato mercoledì 3 febbraio quando aveva venduto "delivery" ovvero con consegna a domicilio, una dose di droga ed era stato trovato con 60 grammi di marijuana, già divisa in dosi e pronta per essere spacciata, nel giardino adiacente la ex funicolare di Biella Piazzo. In quell'occasione, dopo due giorni di cella in Questura, era stato condannato venerdì scorso all'obbligo di firma nella caserma di Cossato.

A distanza di neanche 96 ore, martedì, il 22enne è stato fermato, alla stazione di piazza San Paolo a Biella dagli agenti della Squadra volante, mentre scendeva dal treno: con sè, 18 grammi tra hashish e marijuana. Inevitabile la denuncia per possesso di materiale stupefacente ai fini di spaccio.

