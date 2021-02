Dieci anni di Ossolanews, da Newsbiella i migliori auguri ai colleghi del nostro circuito

11 febbraio 2011 – 11 febbraio 2021. Esattamente 10 anni fa nasceva Ossolanews.it. Tutto partì da un’idea di un gruppetto di amici giornalisti e fotografi. La sfida non era da poco: proporre un nuovo modo di fare informazione. Gli strumenti in possesso allora erano davvero pochi ma la passione e l’entusiasmo furono un sostegno davvero importante. Così come accadde nel 2013 per Newsbiella, il primo quotidiano online gratuito del Biellese: da noi i migliori auguri ai nostri colleghi di Ossolanews, con i quali facciamo parte della rete Il Nazionale insieme a numerosi quotidiani online del Piemonte, della Valle d'Aosta, della Lombardia e della Liguria.

Per Ossolanews tutto iniziò dallo storico negozio Falciola di Domodossola: da lì partì il primo giornale online dell’Ossola che mese dopo mese, anno dopo anno, è diventato sempre più un punto di riferimento importante dell’informazione locale. Sì, un punto di riferimento, importante. Che trova ragion d’essere nel suo specifico settore di appartenenza, quello dell’informazione online: questa è la sua vocazione, senza invadere “campi” altrui. Da parte nostra abbiamo creduto e crediamo ancora nell’importanza della pluralità degli strumenti di informazione: la televisione, la carta stampata e il web. Tre aree distinte e allo stesso tempo complementari.

Ossolanews ha raccolto la sfida di internet e grazie all’apprezzamento dei lettori e dei partner commerciali la sta portando avanti quotidianamente, un passo dopo l’altro. Da quel lontano giorno di 10 anni fa il giornale di strada ne ha fatta davvero tanta. E ogni volta che si raggiunge un traguardo, lo stesso rappresenta un nuovo punto di partenza.

Nuovi investimenti e nuovi sforzi editoriali. La tecnologia infatti corre veloce, addirittura più veloce delle notizie. Così il primo sito nella primavera del 2015 è stato sostituito da una piattaforma molto più performante, in grado di accogliere spazi "ad hoc" per notizie, rubriche, inserzioni commerciali, redazionali, fotogallery e video. Ma non bastava. Per essere sempre al passo coi tempi il giorno di Natale dello stesso anno è stata lanciata la App di Ossolanews, scaricata da oltre 24mila affezionati lettori. E da oggi Ossolanews.it si presenta nella sua nuova veste: un sito ancora più performante e ricco di contenuti, studiato per soddisfare le moderne esigenze dell’informazione online e dei suoi tanti lettori.

La sfida prosegue con nuovi obiettivi e traguardi: Ossolanews è sempre più il giornale on line del presente, proiettato nel futuro, ma con un forte radicamento nella sua tradizione: quella dell'Ossola e degli Ossolani.