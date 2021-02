Cammino di Oropa su Rai Radio Live, sarà protagonista di “10 passi nella storia”

Il Cammino di Oropa sarà l'assoluto protagonista di 10 passi nella storia, trasmissione di Rai Radio Live dedicata agli appassionati di turismo lento e a chi vuole avvicinarsi a questo modo diverso di vivere il territorio.

Il Cammino di Oropa sarà raccontato domani, venerdì 12 febbraio, alle 12 e alle 19, da Tiziana Iannarelli che mostrerà le bellezza suggestiva dell'itinerario ideato da Alberto Conte, fondatore dell'Associazione Movimento Lento e della Casa del Movimento Lento di Roppolo, che abbraccia la pianura con le montagne biellesi.

Recentemente il Cammino di Oropa è stato l'unico cammino piemontese ad entrare nella Top 10, piazzandosi al 7° posto in Italia, nei dati sulla frequentazione dei cammini italiani, raccolti dall'editore Terre di Mezzo, l'osservatorio più autorevole su tali fenomeni (leggi qui), con numeri in crescita e flussi di viandanti in aumento.