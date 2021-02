Nuova Kona Elettrica 2021, provala per due giorni da Hyundai Motor Assauto VIDEO

Nuova KONA Elettrica Xtech city da 39 Kwh può essere tua da €25.350 (escluso ipt ed eventuale vernice metallizzata) grazie alla rottamazione statale di un’auto usata con più di 10 anni di vita (vedi decreto legge del 2018), oppure a €299 al mese TAN 0% – TAEG 0,88%, con un anticipo di €1.800, e dopo 3 anni decidi se cambiarla, lasciarla o tenerla con un valore futuro garantito di €16.491.

Questa l'offerta lanciata dalla concessionaria Hyundai Motor Assauto di Gaglianico, che COMPRENDE anche l’ASSICURAZIONE (completa di Furto e Incendio, Atti vandalici ed Eventi atmosferici e Sostituzione cristalli), MANUTENZIONE e SANIFICAZIONE per 3 anni. L’auto è coperta da garanzia ufficiale Hyundai di 5 anni/km illimitati e di 8 anni/160.000 km sulla batteria di trazione.

VORRESTI PROVARLA PER DUE GIORNI?

Compila il modulo contatto e verrai contattato da Andrea e Riccardo per vivere un’esperienza esclusiva sulla nuova Hyundai Kona Elettrica. La potrai noleggiare per due giorni a condizioni irripetibili, per darti la possibilità di provarla al meglio prima di scegliere di acquistarla. Noleggiala per due giorni e se deciderai di acquistarla il noleggio te lo offriamo noi!

Guida Kona elettrica. Guida un SUV.

In Hyundai ci impegniamo a creare progresso per l’umanità, un fattore che, a sua volta, ci spinge a creare veicoli migliori e capaci di andare più lontano. Come Nuova Kona Elettrica 2021, con il suo nuovo emozionante design e tutta la versatilità di un SUV. Scopri più da vicino questo eccezionale veicolo elettrico.

Che cos’è un veicolo elettrico?

I veicoli interamente elettrici come Nuova Kona Elettrica 2021 non utilizzano alcun carburante combustibile e la loro guida è priva di emissioni. Dal momento che non vi sono frizioni o ingranaggi, i costi degli interventi di manutenzione sono ridotti e l’accelerazione è immediata, grazie a una coppia di 395 Nm. Questa accelerazione rapida e omogenea permette una guida dinamica ed entusiasmante.

Inconfondibile e unica.

Quando la incontri è impossibile non notare KONA Electric con le sue linee scolpite e dinamiche, i caratteristici fari LED e il frontale con dettagli unici.

Sempre audace e inimitabile, il design di Nuova KONA Electric è stato rinnovato, con linee più eleganti e raffinate che ne esaltano ancora di più il look unico sicuro di sé, che la contraddistingue da ogni altro SUV nella sua categoria. Più elegante e raffinato, l’audace design di Nuova Kona Electric rivela un look ancora più atletico ed essenziale, conservando l’estro avventuroso del SUV. Il nuovo design è caratterizzato da forme fluide e aerodinamiche da linee scolpite che fluiscono armoniosamente nel trattamento cromatico della carrozzeria dei passaruota e nei nuovi cerchi aerodinamici da 17“ dal design esclusivo.

Il frontale fluido e pulito non ha eguali sulla strada. L’esclusiva griglia chiusa getta le basi per le linee eleganti che offrono un’aerodinamica ottimale. Il profilo sportivo è accentuato dal collegamento visivo tra le pieghe della spalla e la parte frontale più netta, pulita e armoniosa. Il design elegante e aerodinamico prosegue sul paraurti posteriore e sullo skid plate evidenziati da sottili luci posteriori LED con un nuovo look dinamico.

Uno degli aggiornamenti di design più accattivanti sono i passaruota verniciati, che conferiscono a Nuova Kona Elettrica un look caratteristico e sofisticato.

Il look inconfondibile di Nuova Kona Electric è accentuato dai nuovi fari LED e dalle luci diurne DRL più sottili sulla parte superiore, che creano un elemento distintivo e magnetico nel sistema di illuminazione di design.

Spazio e versatilità.

Salendo a bordo di Nuova Kona Elettrica 2021 scoprirai un livello di comfort eccezionale e materiali di alta qualità valorizzati da una cura del dettaglio senza precedenti. Spaziosa e versatile, KONA Electric non scende a compromessi in termini di spazio, offrendoti tutto il comfort interno che non ti aspetteresti da un veicolo elettrico. Quindi siediti e rilassati, c’è tutto lo spazio per cinque adulti. Ma è anche l’attenzione ai dettagli che la rende così speciale. Scopri un eccezionale livello di comfort con materiali di alta qualità per una sensazione avvolgente e raffinata.

Lo stile high tech dell’abitacolo è evidenziato da un luminoso quadro strumenti completamente digitale da 10.25”, che mostra informazioni essenziali per la guida dalla posizione più comoda per te: la parte anteriore centrale. Il quadrante di destra visualizza informazioni sul motore elettrico, come lo stato di carica della batteria.

In più il touchscreen da 10,25 pollici garantisce un accesso intuitivo alle funzionalità dell’auto, all’infotainment, al sistema di navigazione e alle tue app e musica preferite tramite mirroring smartphone.

Guida Elettrico senza compromessi.

Nuova Kona Electric offre prestazioni elettriche eccezionali e una sorprendente autonomia di guida fino a 484 km. E quando, infine, è il momento di caricarla, la ricarica rapida restituisce la batteria dallo stato di carica del 10% all’80% in soli 47 minuti.

Chi ha mai detto che la mobilità elettrica debba essere noiosa? La partenza è immediata con la coppia massima di 395 Nm fornita dal propulsore interamente elettrico: questo SUV sportivo è davvero divertente da guidare, con la sua accelerazione sportiva da 0 a 100 km/h in soli 7,9 secondi. Disponibile in due diverse versioni di pacco batteria, puoi scegliere la potenza e l’autonomia che preferisci: la batteria da 39,2 kWh con un’autonomia di guida fino a 305 km, o la versione da 64 kWh con autonomia fino a 484 km con una sola carica.

La versione con batteria da 39,2 kWh offre un’autonomia fino a 305 chilometri e 395 Nm di coppia, per il massimo divertimento alla guida con tutta la potenza disponibile fin dal primo secondo. E grazie all’integrazione intelligente del pacco batteria, lo spazio interno non subisce compromessi. Con la batteria da 64 kWh, hai a disposizione un’autonomia davvero notevole fino a 484 km* e grazie alla potenza di 204 CV e 395 Nm di coppia, non ti mancherà mai lo spunto. Inoltre, grazie alla modalità intelligente di integrazione del pacco batteria nel design generale, lo spazio interno non subisce compromessi.

Tecnologia smart per una guida intelligente.

Massimizza la tua autonomia di guida con i sistemi di frenata rigenerativa di KONA Electric che ti permettono di ricaricare la batteria sfruttando il motore elettrico per rallentare l’auto.

La frenata è ottimizzata per trarre il massimo dal sistema frenante a recupero, contribuendo al mantenimento di un buono stato di carica di Nuova KONA Electric. Il conducente può regolare con facilità il livello di frenata rigenerativa tramite comandi posti dietro il volante. È inoltre possibile frenare attivamente l’auto con il comando al volante. È sufficiente tirare e trattenere il comando sinistro. È possibile rallentare fino a fermare completamente l’auto in questo modo, senza premere il tradizionale pedale del freno.

L’avanguardia del comfort connesso.

Nuova Kona Electric è anche dotata di tutte le più recenti tecnologie smart e funzionalità di connettività all’avanguardia come Bluelink® Connected Car Services, che consente di controllare l’auto dallo smartphone o con la voce. Il sistema di navigazione con schermo touch da 10,25” comprende un abbonamento gratuito di cinque anni ai servizi LIVE di Hyundai.

L’app Bluelink ti connette alla tua auto tramite smartphone, per effettuare tutte le operazioni, dalla chiusura delle portiere alla verifica della carica della batteria, fino al preriscaldamento del veicolo nelle giornate fredde…e molto altro ancora.

100% Elettrica, 100% Ecologica, + 400 km di autonomia in città, ricaricabile da casa con meno di 8 euro: scegli di guidare un'auto elettrica e insieme costruiremo un mondo migliore. Scoprila nel dettaglio nella concessionaria ufficiale Hyundai Motor Assauto, in via Cavour 75/77 a Gaglianico; avrai anche la possibilità di provarla su strada per due giorni, per scegliere al meglio prima di acquistarla. L'esperto personale di Hyundai Motor Assauto ti aspetta per farti vivere un'esperienza completissima sulla nuova Kona Elettrica.

Consumi e autonomia

Ciclo medio combinato: 143 Wh/km per la versione da 39 Kwh, 147 Wh/km per quella da 64 Kwh.

Autonomia ciclo medio combinato 305 km per la 39 Kwh, 484 km per la 64 Kwh.

Autonomia ciclo medio urbano: 435 km per la 39 Kwh, 660 km per la 64 Kwh.