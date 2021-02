Servizio Civile, 8 posti disponibili a Roppolo: c'è ancora tempo per partecipare al bando

C'è ancora tempo per prendere parte al bando del Servizio Civile: a Roppolo ci sono ancora 8 posti disponibili. La scadenza della presentazione delle domande sarà il prossimo 15 febbraio, alle 14. il progetto Terre d'Insieme è stato presentato nei giorni scorsi valevole per l'anno 2021-22. Per informazioni o visionare il programma si può prendere visione sul sito ufficiale del comune di Roppolo.