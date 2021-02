Fondo Tempia: "Non abbiamo autorizzato raccolte fondi legate a spettacoli teatrali"

In questi giorni molti biellesi hanno ricevuto telefonate da organizzatori di spettacoli benefici che hanno fatto il nome del Fondo Edo Tempia durante la chiamata. Non è vero è nessuno ha autorizzato l'uso del nome del Fondo Tempia. Ecco la breve nota di chiarimento.

"Ci sono state segnalate telefonate provenienti da persone che si qualificano come organizzatori di spettacoli teatrali per vendere biglietti e raccogliere fondi per un “centro oncologico”. Durante la chiamata viene fatto anche il nome del Fondo Edo Tempia. Vogliamo solo precisare che in questi giorni non abbiamo ricevuto comunicazione da nessuna organizzazione di una simile raccolta fondi a nostro favore, né abbiamo autorizzato l’uso del nostro nome. Grazie a tutti per la collaborazione. E grazie a chi continua a sostenerci con la sua generosità attraverso i consueti canali".