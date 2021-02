Enerbit Biella, inaugurata la prima colonnina dedicata alla ricarica delle auto elettriche FOTO

La strategia di Enerbit, azienda pubblica biellese della mobility, è iniziata ieri 10 febbraio alle 11.30 con l'inaugurazione della prima delle 84 colonnine di ricarica previste entro i primi sei mesi dell’anno (leggi qui).

Si tratta di una colonnina dove sarà possibile attaccarsi contemporaneamente con due auto e dove è facilissimo iniziare e terminare la ricarica, attraverso la App di BeCharge; ma attenzione, la colonnina sarà disponibile da qualsiasi altro operatore, per fornire all'utente la massima disponibilità anche da altre App. L'utilizzo è immediato: basta avvicinarsi con l’auto, collegare il cavo e far partire la ricarica con la App o con la tessera. Stessa modalità per scollegare, dove con un click potrà essere terminata la ricarica mentre la fattura dell’erogazione effettuata arriverà in pochi secondi.

I presenti all'inaugurazione: il sindaco Claudio Corradino, il presidente di Enerbit Paolo Maggia, il vice presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo, il vice di Enerbit Giovanni Femminis e il funzionario di BeCharge Roberto Colicchio. Soddisfatto, il Presidente Paolo Maggia ha dichiarato: “È un momento molto importante per noi: grazie all'installazione di questa prima nostra colonnina in una zona chiave della città, diamo il via ad un nuovo corso sulla mobilità sostenibile. Per noi è fondamentale posizionare le stazioni di ricarica in luoghi strategici per consentire a chi arriva da fuori provincia di ricaricare comodamente, in modo che Biella non sia più una città off limits nel campo delle auto elettriche. Attraverso un bando pubblico, BeCharge è diventato un nostro partner ed insieme abbiamo dato il via a questa importante iniziativa”.

“Il nostro comune sarà importante anche per incentivare in maniera indiretta l'uso delle auto elettriche in città” ha sottolineato il primo cittadino di Biella. Ramella Pralungo si è soffermato a elogiare il lavoro di Enerbit, ricordando che questa società è passata da una possibile chiusura a una situazione positiva che oggi guarda al futuro con ottimismo.

Il funzionario di BeCharge Colicchio ha poi illustrato tecnicamente come ci si può ricaricare in maniera veloce attraverso la App, spiegando al dettaglio che la colonnina è fast charging – super veloce, lavorando a corrente alternata con potenza di 22 kw a presa.