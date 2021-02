Degrado in piazza Falcone, Es Saket (PD): "Lunedì una persona si è rotta la caviglia" FOTOGALLERY

Probabilmente non è bastato l'intervento di novembre 2019 da parte dell'amministrazione comunale per sistemare una parte di piazza Falcone a Biella. In particolare, il cantiere prevedeva il rifacimento di 30 tombini (su 68) dedicati agli allacci elettrici dei banchi e agli scarichi fognari.

"Basta guardare le foto per capire la situazione al mercato - commenta il consigliere di minoranza Mohamed Es Saket (PD)-. Lunedì addirittura una persona si è rotta una caviglia". E poco dopo, a detta del consigliere Dem, c'è stato il sopralluogo della Polizia locale per il conseguente verbale.

"Tutte le segnalazioni fatte in questi mesi non sono state ascoltate dall'amministrazione -conclude Es Saket-. Nessuno ascolta ma la situazione in piazza Falcone peggiora sempre più. Tombini rotti, griglie che non si chiudono, cubetti saltati. Il Covid non ha bloccato tutto, la piazza deve essere sistemata prima che altri si facciano male nuovamente".