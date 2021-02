Nuoto Pinnato: Sport Club Pralino protagonista al 1° Trofeo Bizantino di Ravenna

Bilancio positivo per lo Sport Club Pralino al 1° Trofeo Bizantino, primo impegno nazionale dell’anno, organizzato dalla società Blu Atlantis presso la piscina olimpionica di Ravenna nelle giornate del 6 e 7 febbraio. Erano presenti 15 società nazionali ed estere per un totale di 785 atleti gara.

Domenica 7 febbraio sono scese in vasca le ragazze agoniste. Molto positivo l’esordio di Francesca Zanchetta, da poco entrata in squadra: sesta nei 50 mt pinne, sesta nei 100 mt pinne e quinta nei 200 mt pinne. La sorella Sara Zanchetta, alla sua seconda gara, conferma la crescita personale soprattutto nella specialità monopinna: sesta nei 50 mt mono, decima nei 50 mt pinne ed ottava nei 100 mt pinne. Alessia Regazzo, in buon periodo di forma e preparazione, piazza tre ottime prestazioni: nona nei 50 mt pinne, quinta nei 50 mt mono e sesta nei 100 mt mono. Dulcis in fundo i ragazzi agonisti: il più giovane Nicolò Marchiori migliora tutti i propri record personali, salendo anche sul podio: quinto nei 100 mt mono e terzo nei 200 mt mono; Leonardo Cavaggion chiude tre volte sul podio con tempi di rilievo: secondo nei 50 mt apnea, secondo nei 50 mt mono e primo nei 100 mt mono.