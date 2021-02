Cossato, sarà un consiglio comunale acceso su Seab e rifiuti: ecco la mozione della lista Moggio

Si preannuncia un consiglio comunale particolarmente acceso quello che andrà in scena lunedì prossimo, 15 febbraio, nella sala di Villa Berlanghino, a Cossato. A tenere banco la questione dei rifiuti e il caso Seab: in tal sede, oltre alle varie interpellanze e interrogazioni, saranno discusse le mozioni dei gruppi di maggioranza e minoranza proprio sulla tariffa e raccolta dei rifiuti.

Sul tema si sono già espressi ieri i gruppi consiliari rappresentati da Cavalotti, Barbierato, Galtarossa e Revello in una nota stampa (leggi qui); ora i consiglieri comunali Alessandro Piccolo, Barbara Imperadori, Roberto Poletti, Stefano Benato, Lorenzo Bellinazzo e Gianni Brandalese del Gruppo “Lista Civica Moggio Sindaco” hanno inviato ai giornali un comunicato stampa sulla mozione da presentare in seduta sul mantenimento della tariffa puntuale a regime patrimoniale corrispettivo e sulle azioni di supporto alla partecipata Seab.

“A Cossato la fatturazione del servizio rifiuti dall’anno 2014 è eseguita con il metodo della Tariffa Puntuale, Tarip a regime patrimoniale corrispettivo, in ossequio ai principi delle normative europee: una metodologia che ha portato al raggiungimento di risultati eccellenti in termini di raccolta differenziata, in continuo incremento, con una percentuale di circa l’85% - scrivono i consiglieri di maggioranza - Per diversi anni, tra l’altro, il Comune di Cossato ha ricevuto l’ambito riconoscimento di Comune Riciclone nonché Comune rifiuti free rilasciato da Legambiente alle città ritenute virtuose per la raccolta differenziata. Non si può mancare di evidenziare che il sistema a tariffa puntuale ha riscontrato negli anni il gradimento dei cittadini, sia per l’ottimo servizio di raccolta svolto da Seab che per il contenimento della spesa gravante sul bilancio delle famiglie e delle attività produttive servite. Il principio 'chi inquina paga' soddisfa anche significative esigenze quali la tutela ambientale, l’equità e la parità di trattamento e come sottolinea l'IFEL (Fondazione ANCI/ Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) la tariffazione puntuale è un potente strumento di innovazione del servizio gestione rifiuti, che consente di realizzare: incremento della raccolta differenziata, riduzione della frazione residua, miglioramento del servizio in termini di efficacia, efficienza e gradimento degli utenti. Tutti elementi che tendono ad associarsi alla riduzione della produzione totale di rifiuti e dei costi del servizio. Il momento di difficoltà finanziaria della Seab, avendo la stessa società richiesto l’adesione al Concordato Preventivo, richiede la massima attenzione del comune di Cossato anche per salvaguardare i livelli occupazionali in forza alla società Seab”.

Il gruppo consiliare di maggioranza “Moggio Sindaco”, con la mozione che sarà discussa al prossimo consiglio, impegna quindi “il sindaco e la giunta a confermare alla società la volontà di permanere nel sistema della tariffa puntuale a regime patrimoniale corrispettivo e soprattutto di prevedere le misure finanziarie per sostenere la sottoscrizione di un aumento del capitale societario, nei limiti della quota di partecipazione attualmente posseduta, sottoscrizione da intendersi in ogni caso condizionata alla sussistenza di tutti i presupposti definiti dalla normativa vigente e fermo l’esito positivo della procedura concordataria in essere”.