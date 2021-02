Premio Nuvolosa: selezionate le dieci opere finaliste

Avete dovuto pazientare più di un mese, ma vi assicuriamo che è stato per poter permettere ai giurati di svolgere la selezione nel modo più accurato possibile. I componenti della giuria hanno effettuato la selezione con serietà e attenzione, valutando con cura le oltre 400 tavole pervenute. Inoltre si è aggiunta l’analisi dei lavori del premio speciale di Sceneggiatura che ha richiesto un ulteriore sforzo.

C'è un aspetto che ci teniamo a sottolineare: il livello medio delle opere di quest'anno è ancora più alto rispetto alle precedenti edizioni... Come negli scorsi anni, si è deciso di selezionare 10 opere finaliste invece di 9, ovvero una in più di quanto inizialmente previsto dal Regolamento. In aggiunta, considerando gli apprezzamenti ricevuti, si è rinnovata l'intenzione di mostrare al pubblico ulteriori 20 opere, che scorreranno su uno schermo nella sede espositiva, installato per l'occasione. Qui di seguito sono elencate le 10 opere selezionate tra le 151 pervenute, a fronte di 184 partecipanti totali.

Le opere dei 10 autori selezionati saranno esposte a Palazzo Ferrero a Biella tra il 7 e il 14 marzo 2021 (le date potrebbero subire variazioni) e pubblicate nel catalogo della mostra.Parallelamente verrà allestita una personale dedicata al celebre fumettista Guido Silvestri in arte “Silver”. Alcune delle opere selezionate nell’ambito del concorso saranno poi esposte nel Casalese da mOM!

Eventi in occasione di manifestazioni culturali e presso il Centro Commerciale I Giardini di Biella.La premiazione è programmata per domenica 7 marzo 2021: i vincitori (primi tre classificati € 1000, € 500, € 300 e il vincitore della sezione speciale per la sceneggiatura) verranno annunciati dall'ospite d'onore Silver prima dell'inaugurazione delle mostre. Per ovvi motivi sanitari la data della premiazione e della giornata-evento potrebbe essere posticipata: sarà nostra cura pubblicare aggiornamenti sulla data e dettagli dell’evento sul sito dell'Informagiovani di Biella e sulla pagina facebook di Nuvolosa.

QUESTI SONO I NOMI DEI 10 FINALISTI, elencati in ordine alfabetico:- Audino Edoardo Maria, Astronauti- Fazzari Alice (sceneggiatura) e Bolognini Lidia Giuliana (disegni), Non avrà mai fine- Greco Franco Thomas, Pagine andate- Lo Piccolo Giuseppa, Senza ritorno- Polacco Armando, Neve- Rinaldo Giulia, La stagione delle piogge- Romano Paola (sceneggiatura) e Di Vincenzo Davide (disegni), Cosa mi aspetta nella direzione che non prendo- Salatino Marisa Francesca (sceneggiatura) e Genovasi Mattia (disegni), Immigrabot- Santoro Nicolò, La porta- Ugioli Bruno (sceneggiatura) e Arena Davide (disegni), Uomini del domani.

Qui invece l'elenco dei 20 partecipanti e delle relative opere che scorrerranno sullo schermo (scelti sempre in base alle valutazioni della giuria e qui elencati in ordine alfabetico):- Ambrosoli Carolina, Continuum- Baldisseri Sara (sceneggiatura) e Depalma Pietro (disegni), Il primo passo- Capuano Edoardo, Pianeta X907- Chiodoni Fausto, Sogni- Culli Sara, Cannucce- Davoli Valeria, Simulation- Lopez Davide, Il coraggio di viaggiare- Mallia Marco, La penna piumata- Marino Federica (sceneggiatura) e Marino Michela (disegni), Inside the bubble- Oliviero Paola (sceneggiatura) e Lo Piccolo Giuseppa (disegni), Il girovago innamorato- Megera Maria Ester, A mother's travel- Pandolfini Filippo, Our wide world- Pizi Davide, Due monaci- Rose Mariano, Da qui…a lì- Sannino Ciro, Le rotte della fantasia- Sartorio Diletta, Il viaggio dei sogni- Scialfa Rosario (sceneggiatura) e Giuffrida Alessandro (disegni), La mia odissea- Siliberto Salvatore, Ricordi- Vacirca Giovanni, Al di là- Zurru Danilo, L'incidente

Finalisti del Premio speciale Sceneggiatura (in ordine alfabetico):- Folino Luca, Monologo a due- Meo Serena, Come una nuvola- Rinaldo Giulia, Kafka il postino delle bambole

TERZA EDIZIONE "Nuvolosa" è nato nel 2018 dall'incontro tra il Comune di Biella e l'associazione culturale Creativecomics con l'obiettivo di promuovere la cultura del fumetto a Biella. Il concorso nazionale è organizzato dall'Informagiovani di Biella dell'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune, con la stretta collaborazione e la direzione artistica del disegnatore e fumettista Daniele Statella. Il bando, aperto a giovani tra i 16 e i 35 anni, residenti in Italia o cittadini italiani residenti all'estero, si è chiuso il 3 gennaio 2021. Quest’anno è previsto un nuovo premio speciale per una sceneggiatura.

Il progetto "Nuvolosa" è realizzato con il contributo del Comune e della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e vede il coinvolgimento di UPBeduca (Palazzo Ferrero - Miscele Culturali) e del Liceo Artistico "G. & Q. Sella" di Biella, la collaborazione del Centro Commerciale I Giardini di Biella tramite la società ODOS e della mON! Eventi di Casale Monferrato. Ulteriori info sul sito: www.informagiovanibiella.it