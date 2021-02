Natale al tempo del Coronavirus: al via la raccolta fondi da devolvere in beneficenza

Dopo la presentazione dello scorso 1 febbraio nella sala consiliare di Palazzo Oropa, inizia la vendita del libro “Natale al tempo del Coronavirus” voluto dagli assessorati all’Istruzione e alla Cultura il cui intero ricavato sarà devoluto in beneficenza ai tre istituti comprensivi della città. Da oggi è possibile acquistare, al prezzo di 12 euro, il volume attraverso il coinvolgimento dell’associazione Stilelibero che raccoglierà i fondi.

C’è tempo fino al 15 maggio, quando l’associazione effettuerà il rendiconto e procederà con la distribuzione del ricavato alle scuole. Le copie a disposizione sono 300.

Il libro si può acquistare nei seguenti punti di distribuzione: - segreterie delle scuole San Francesco – Marconi – Nino Costa - studio Stefano Ceretti di viale Matteotti (tel. 331.4081530) - Primo Piano, via Lamarmora 14 - Ristorante La Lira, via Repubblica 55 - Punto Animal Friendly, via Trieste 13 (Alberto Scicolone tel. 347.4442897)

E’ possibile procedere con pagamento diretto o bonifico: IBAN: IT68N0326844920052243430940 Associazione Stilelibero Per ulteriori info è possibile contattare l’assessorato all’Istruzione all’indirizzo mail: gabriella.bessone@comune.biella.it