Con Cerchi di Donne si va alla scoperta dell'antica saggezza femminile

Mitologia e sciamanesimo Inuit per scoprire l'antica saggezza della Angakok, la Donna-Maga-Sciamana in grado di prevedere il futuro e contattare l'aldilà. Di questo e molto altro si parlerà a Cerchi di Donne, nuovo appuntamento online dell'Accademia Biellese, in programma venerdì 12 febbraio, alle 20; in presenza, è previsto per domenica 14 febbraio, alle 15.

A condurre la puntata la ricercatrice biellese Irene Belloni che spiega: “Faremo un viaggio dall'America Latina alla Groenlandia per scoprire le curandere e le donne guaritrici, e per lasciare che la saggezza femminile ci colleghi ai suoi simboli di potere. Vi aspettiamo Donne-Dee-Alleate”. Per informazioni clicca qui.