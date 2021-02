Libri di trading online: i cinque migliori titoli

Chi vuole approcciare al mondo del trading online, ma anche chi lo pratica già da tempo, ha bisogno di essere sempre preparato e aggiornato riguardo i mercati e le strategie. Proprio per questo molte persone vanno alla ricerca di libri di trading online gratis , ma non sanno scegliere quali tra i centinaia presenti in rete siano i migliori.

Proprio per questo, in questo breve articolo, è racchiusa una lista con i cinque migliori libri di trading online in circolazione. Vediamo subito di quali si tratta.

Analisi Tecnica dei mercati finanziari - John Murphy

Questo sembra essere considerato un libro fondamentale per i trader principianti, soprattutto per coloro che desiderano avere un approccio più tecnico al trading. Infatti con questo libro sarà possibile imparare a interpretare gli indicatori e i grafici, che sono strumenti fondamentali per comprendere i movimenti del mercato.

Il libro ha avuto già un grande successo, infatti la versione italiana di Hoepli è alla seconda edizione, e le recensioni presenti sul web sembrano essere quasi tutte positive. È inoltre adatto sia ai principianti che a trader di livello più alto.

I Maghi del mercato - Jack Schwager

Questo libro si concentra su un altro aspetto, diverso da quello tecnico ma non meno importante: l’aspetto psicologico del trader. Per approfondire la mentalità dei trader più famosi e vincenti, sono presenti numerose interviste ai Top Investors, come ad esempio Marty Schwartz e Tom Baldwin.

La prima parte si concentra sugli esperti di futures, la secondo sulle materie prime e l’ultima sulla vera e propria psicologia. Addirittura Nassim Taleb, autore del “Cigno Nero”, ha affermato che questo è il miglior libro sul trading che sia mai stato scritto.

Il Metodo Warren Buffett - Robert Hagstrom

Questa sembra essere quasi una biografia di quello che è considerato il più grande trader del mondo, un mago delle interpretazioni dei mercati, ovvero appunto Warren Buffett. Per chi è del campo, ma non solo, è impossibile non aver mai sentito il suo nome.

Lo scritto va dalle prime attività di Buffet svolte nell’adolescenza fino alla fondazione della Berkshire Hathaway. Lo scopo è illustrare il suo metodo tramite le sue esperienze di vita, e capire così qual è il segreto del suo incredibile successo.

L’investitore Intelligente - Benjamin Graham

Per restare in “tema Buffet” è importante citare colui che per lui è stato non soltanto il suo professore universitario e suo primo datore di lavoro, ma anche un vero e proprio mentore. Stiamo parlando appunto di Benjamin Graham, la cui filosofia di investimento è stata capace di influenzare profondamente il mondo del trading online.

Questo libro è la sua opera più famosa, e vi sono contenute tutte le tecniche da lui stesso utilizzate, e che si sono evolute a partire dal 1929. Nell’anno della grande depressione, infatti, anche Graham perse molte somme di denaro, e questo lo portò a rivalutare profondamente il suo metodo.

Day Trading e Swing Trading sul mercato Forex - Kathy Lien

Un libro scritto da una trader donna, che ha già pubblicato numerosi best seller. In questo in particolare ella si concentra sulle strategie per trarre profitto dai market mover. Non c’è una versione italiana del libro, dunque questo è più adatto a chi ha più dimestichezza con l’inglese.

Può essere utile per trader di qualsiasi livello, dai principianti agli esperti, in quanto per tutti è importante conoscere i market mover, ovvero tutti quei fattori che possono in qualche modo influenzare i prezzi delle valute e il mercato in linea generale. Il libro riporta l’esperienza di Lien con il day trading e lo swing trading.