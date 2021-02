Le migliori carte di credito, prepagate e ricaricabili di Febbraio 2021

Oggigiorno l'uso delle carte elettroniche, è divenuta un'abitudine giornaliera, anche a causa della pandemia che ha aumentato la richiesta e l'utilizzo per gli acquisti che presso negozio sia online. In quest'articolo ti mostrerò la differenza tra i vari tipi di carte e le migliori in circolazione, in modo da darti la possibilità di scegliere quella più adatta alle tue esigenze.

Tra le varie tipologie, potete trovare le prepagate usa e getta, le carte prepagate ricaricabili, con iban, per minorenni e le carte di credito.





Che cosa sono le carte prepagate usa e getta



La prepagata è simile a una vecchia scheda telefonica, gode di un credito già presente che una volta terminato non può essere più caricata. Utilissima per acquisti online in piena sicurezza, poiché non c'è il pericolo che sia associata a un conto esistente. Un esempio possono essere le gif card dei supermercati, che hanno un importo fisso e poi vengono gettate.



Che cosa sono le carte prepagate ricaricabili: La ricaricabile può essere ricaricata da te tramite versamenti in contante o bonifico, per poi essere utilizzata per acquisti vari. Può essere collegata o meno a un conto esistente bancario o postale, ma è comunque facilmente ricaricabile tramite P2P o semplicemente da un tabacchino.



Che cosa sono le prepagate con iban: Le carte con iban sono molto utili perché ti danno l'opportunità di avere un conto non fisico, un esempio è la Postepay evolution, che ha un proprio iban e può essere utilizzata per l'accredito dello stipendio o pensione.



Che cosa sono le carte prepagate per minorenni : sempre più genitori desiderano dare consapevolezza ai propri figli dei soldi, aprendogli una carta dedicata, che può essere richiesta tramite uno dei genitori a un figlio minorenne.







Che cosa sono le carte di credito



Le carte di credito sono emesse da istituti bancari, dove avete un conto, quindi non sono ricaricate, ma i costi di acquisti o pagamenti tipo in alberghi o ristoranti, sono detratti direttamente dal tuo conto, accreditandolo poi ai primi del mese successivo.







Quali sono I vantaggi di usare le carte



Sono innumerevoli i vantaggi che puoi ottenere usando le carte, tra questi la sicurezza, il controllo, la praticità e i costi.

La sicurezza: negli acquisti, capita molto spesso che si usino per commercio elettronico, dovendo dare dati sensibili che non vorremmo.

Con le carte prepagate, questo non avviene, infatti, spesso sono anonime e nel caso di clonazione, smarrimento o furto, possono essere bloccate immediatamente.

Il controllo: ormai quasi tutte le carte prepagate sono connesse ad app sui cellulari, mostrando in tempo reale il saldo e i movimenti, utilissimo per tenere sotto controllo le spese.

La praticità: ormai quasi tutti gli acquisti si possono pagare con carta prepagata, in modo veloce e senza troppe difficoltà, un'ottima soluzione anche per anziani.

I costi: a differenza della carta di credito che mostra le spese all'inizio del mese dopo, le carte prepagate mostrano tutto in tempo reale, in modo da gestire i propri soldi, inoltre spesso non hanno costi di gestione o abbonamenti.



Le migliori a Febbraio



Vediamo insieme le carte prepagate migliori in questo secondo mese dell'anno.



- POSTEPAY EVOLUTION della famiglia Poste Italiane, ha un costo annuo di poco più di dieci euro, utilizzabile come un conto vero e proprio, offre accredito dello stipendio, bonifici, domiciliazione delle bollette.

- PAYPAL carta virtuale, di solito è collegata a un conto postale, bancario o a un'altra ricaricabile, utilissima per acquisti online in tutta sicurezza.

- N26 una delle migliori, nessun canone annuo, nessuna commissione o limite, registrazione in pochi minuti.

- EASYPLUS della famiglia Crédit Agricole, offre gli stessi vantaggi di una classica prepagata, anche questa senza costi di emissione o commissione, collegata a un conto esistente.

- HYPE simile alla Postepay, ha un proprio iban, in modo da non avere un conto fisico, senza costi annui è la più richiesta al momento.