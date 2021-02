Cgil: "La nostra proposta per strategia territorio a salvaguardia lavoro in particolare piccole e medie imprese"

"Come CGIL di Biella continuiamo a pensare che sia opportuno che si costituisca un tavolo per discutere dello sviluppo del territorio, partendo dalle opportunità che provengono dalle risorse messe a disposizione dal piano Next Generation, dai fondi europei 2021-2027 e dalla fiscalità generale. Sarebbe opportuno che la costituzione di un tavolo avvenisse su iniziativa di un’istituzione pubblica del territorio, che in quanto tale ha tra le sue finalità proprio quella di promuoverne e salvaguardarne il bene comune e che non fosse lasciato ad un atto di buona volontà da parte dei corpi intermedi.

Con lo scopo di promuovere un confronto che costruisca strategie territoriali, capaci di invertire i processi di depauperamento sociale ed economico, vorremmo in questo intervento definire quella che ci pare possa essere una linea di sviluppo interessante che mette al centro la salvaguardia del lavoro. Da molto tempo si dibatte sulla dimensione ideale delle aziende: politiche mirate a far sì che si accresca il numero degli addetti si sono intrecciate con strategie opposte finalizzate a sostenere e sviluppare la microimprenditorialità. Sta di fatto che le aziende artigiane e le PMI in Italia e nel nostro territorio sono molte e contribuiscono a comporre quella filiera che ha al suo culmine la grande industria.

Pur non mancando anche tra i così detti “piccoli”, eccellenze è evidente che nella stragrande maggioranza dei casi queste aziende faticano a tenersi aggiornate attraverso investimenti propri e spesso non riescono nemmeno ad intercettare le risorse messe a disposizioni dallo Stato o da altri privati. Questa situazione rischia di radicalizzarsi tenendo conto certamente della crisi economica generata dal Covid, ma ancor di più dall’impatto che avranno sui modelli produttivi la digitalizzazione e la green economy.

Se non ci saranno investimenti adeguati, anche in termini di formazione professionale, tante aziende saranno progressivamente escluse dal mondo manifatturiero perché non in grado di rispondere alle richieste del mercato e alle norme in tema di tutela ambientale. C’è quindi la necessità di trovare strumenti e strategie che permettano, senza ledere l’identità delle singole aziende, di superare le naturali limitazioni delle piccole realtà e garantiscano a loro la possibilità di restare in modo attivo sul mercato. A tal proposito proviamo qui a lanciare una suggestione: partire dal recupero di porzioni di stabilimenti ancora in uso o stabilimenti non più utilizzati per ricostruire lì luoghi dove riunire le aziende o sulla base del criterio della medesima lavorazione o ricostruendo l’intero ciclo produttivo seppur fatto da attori diversi.

Il recupero di spazi non utilizzati potrebbe essere fatto attraverso le risorse della Next Generation Eu fornendo spazi raggiunti dalle forme di connessione più veloci, predisposti a contenere macchinari ad alta tecnologia e il più possibile ad impatto 0 attraverso l’utilizzo di forme di energia rinnovabili. Il fatto stesso di avere più aziende vicine permetterebbe di razionalizzare gli aspetti logistici e di magazzino, rendendo più semplice, meno inquinante e più redditizio anche il trasporto delle materie prime e dei prodotti da parte delle aziende di trasporto merci, non sarebbe del tutto impensabile concentrando gruppi di aziende e quindi anche di lavoratori provare almeno in parte a rilanciare forme di trasporto pubblico ( una volta risolta la problematica pandemica) rivolte anche ai lavoratori e non solo agli studenti.

Le Aziende potrebbero mettere a fattore comune le loro esperienze, i loro punti di forza, potrebbero razionalizzare il modo di produrre collaborando al fine di evitare picchi e flessioni della produzione. Soprattutto è pensabile che tutta una serie di servizi e di costi possa essere messa in rete contenendone il costo, pensiamo che anche le relazioni sindacali e la contrattazione di secondo livello potrebbe trovare un nuovo sviluppo riducendo il gap tra grande e piccola e media industria.

Il contenimento dei costi permetterebbe in prima istanza di liberare risorse per investimenti strategici e in seconda istanza darebbe la possibilità di provare a conquistare fette di mercato con prodotti biellesi comunque di qualità ma a prezzi più contenuti, magari uscendo dal tradizionale abito da uomo. La creazione di un sistema che valorizza manifattura e logistica, può permettere anche alle realtà più piccole di entrare in contatto con l’esterno, uscire dalla dimensione di terzisti per il solo territorio, e fungere così da elemento attrattivo per tutti i prodotti tessili semilavorati che molto probabilmente arriveranno nei porti della Liguria. In aggiunta a tutto quanto detto, gli interventi di recupero , oltre ad avere valenza di carattere ambientale darebbero un deciso impulso a tutto il settore delle costruzioni che – come noto – non riguarda solamente il settore prettamente edile ma coinvolge tutta una serie di attività economiche ad esso correlate quali : impiantistica e arredi.

Si evince pertanto che con un progetto strutturato e lungimirante si avrebbe un effetto volano su di una grandissima fetta di attività produttive presenti sul territorio biellese. Infine, dettaglio non irrilevante, il recupero di spazi ora abbandonati è passaggio fondamentale per rendere più appetibile il nostro territorio anche da un punto di vista residenziale. Oggi questo territorio presenta lungo le strade zone di totale abbandono che danno l’idea di una provincia in via di desertificazione. Non è esattamente un gradevole biglietto da visita, oltre al fatto che se il sistema dovesse funzionare magari potrebbe essere attrattivo per imprese non biellesi o produrre nuove realtà imprenditoriali.

Sarebbe quanto mai coerente con le linee di sviluppo europee che in ogni stabilimento recuperato e digitalmente attrezzato ci fossero spazi per il coworking e lo smart working, si potrebbe anche pensare a spazi adibiti agli studenti. Questa suggestione non è libera da contraddizioni: se sul breve periodo si può pensare ad affitti calmierati se non addirittura gratuiti, sarà da capire come gestirli sul medio e lungo periodo, e bisognerà nel contempo trovare destinazione ai locali attualmente utilizzati dalle Aziende che decideranno di aderire al progetto, è però altrettanto vero che questi dubbi troverebbero più facili soluzioni di fronte ad una reale ripresa economica". Questa la nota stampa della Cgil Biella a firma del segretario generale CDLT Biella, Lorenzo Boffa Sandalina.