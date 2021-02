Cossato, si amplia il servizio di distribuzione: ecco le novità per il prestito libri

Novità importanti alla Biblioteca comunale di Cossato. Da oggi, mercoledì 10 febbraio, gli orari del servizio di distribuzione si ampliano e saranno il mercoledì, dalle 9 alle 12, e il sabato, dalle 14 alle 18. La prenotazione di libri e dvd potrà avvenire nei seguenti giorni: lunedì (9-14), mercoledì (9-13) e venerdì (9-14) scrivendo a biblioteca@comune.cossato.bi.it o telefonando alla biblioteca 0159893522.

“Vi raccomandiamo di consultare il catalogo on line BiblioBi della nostra biblioteca al fine di poterci indicare i libri di vostro gradimento – spiegano - Gli utenti, previa conferma da parte dei bibliotecari, potranno recarsi a ritirare/consegnare i libri e giunti all’ingresso dovranno annunciarsi utilizzando il citofono. La consegna dei volumi sarà effettuata alla porta d’ingresso nei giorni concordati. La sola restituzione dei volumi sarà anche possibile il lunedì dalle h. 9 alle h. 13.30, sempre previo appuntamento fissato nei giorni e con le modalità sopra indicate per il prestito”.