Tentato furto in un'azienda di Cavaglià

Azienda biellese nel mirino dei ladri. Nella tarda serata di martedì 9 febbraio, i malviventi hanno tentato di rubare nella ditta di Cavaglià, dopo aver forzato la porta d'ingresso e staccato l'alimentazione elettrica per un possibile allarme o installazione di eventuali telecamere di video sorveglianza. Non dovrebbe essere stato asportato nulla ma è ancora in corso l'inventario.