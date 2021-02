Tamponamento a Gaglianico: automobilista si allontana affermando di recarsi all'ospedale per grave problema

Incidente stradale alle 19 di ieri sera a Gaglianico. Si tratta di un tamponamento tra due auto, una Ford Fiesta con al volante un 42enne e una Bmw con a bordo un 29enne, entrambi residenti in provincia. Al momento di compilare la constatazione amichevole per l'assicurazione, uno dei due automobilisti sale sul suo mezzo e si allontana affermando di recarsi velocemente all'ospedale, per un serio problema di salute della madre.

Non riuscendo a rilavare il numero di targa l'uomo allerta così le forze dell'ordine. Queste ultime si recano al pronto soccorso del nosocomio biellese e confermano la presenza dell'automobilista con la madre bisognosa di cure mediche. Messi in contatto i due si accordano sulla procedura per i danni lievi subiti.