Si picchiano in via Italia, uno usa anche la bottiglia e la cintura: denunciato dalla Polizia

Un intervento in via Italia della Squadra volante della Polizia

Le possibili cause potrebbero essere riconducibili a futili motivi, fatto è che nel pomeriggio di ieri 9 febbraio, due uomini appartenenti alla solita "banda del tavernello" hanno iniziato a menarsi, in via Italia in città, davanti a cittadini sbigottiti.

Sono partite sberle poi si è passati ai pugni prima che il 48enne prendesse una bottiglia in vetro e la scagliasse all'indirizzo del contendente. Non l'ha preso ma il vetro si è rotto e i cocci sparsi su tutto il cubettato. A quel punto, non contento, si è tolto la cintura e ha iniziato a colpire l'avversario.

Il pronto intervento degli uomini della Squadra volante della Polizia, allertati da un passante, ha bloccato la lite. Il secondo uomo è scappato mentre il 48enne è stato trovato con i pantaloni mezzi calati nel tentativo di rimettersi la cintura. L'uomo è stato così denunciato per minacce e getto pericoloso di cose.