Operazione dei Carabinieri di Biella: arrestata una biellese di 33 anni e denunciata la compagna 25enne

Nel tardo pomeriggio di lunedì 8 febbraio, i Carabinieri della sezione Operativa della compagnia di Biella, coadiuvati dai militari della sezione radiomobile, hanno tratto in arresto una donna di 33 anni, nonché denunciato in stato di libertà la compagna di anni 25, entrambe residenti nel Biellese, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell'arma, al termine di un'indagine cominciata nel gennaio scorso, hanno fermato le due donne mentre si trovavano sedute in auto nel parcheggio di un noto centro commerciale biellese. Nel corso del controllo, i Carabinieri della sezione operativa hanno proceduto alla perquisizione personale delle due donne nonché a quella veicolare del mezzo che avevano in uso.

All'esito delle ricerche sono riusciti a scovare circa 41 grammi di eroina e un grammo di cocaina. La successiva perquisizione al domicilio, in cui le stesse convivono, hanno permesso di rinvenire ulteriori grammi 5 di eroina.

La 33enne, già con precedenti specifici, é stata quindi immediatamente tratta in arresto mentre la sua compagna, incensurata, denunciata per il medesimo reato. In serata i Carabinieri hanno provveduto quindi a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Biella per le successive determinazioni. La donna arrestata é stata poi tradotta presso la casa circondariale di Vercelli, a disposizione dell'autorità giudiziaria.