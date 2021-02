Mongrando, derubano l'auto ma il proprietario runner la ritrova chiusa senza scasso

Ennesimo episodio di furto al parcheggio della Bessa nel comune di Mongrando, nel solito parcheggio usufruito da molti escursionisti e podisti. La disavventura succede ad un runner che al suo arrivo si ritrova la macchina svuotata.

I ladri scovano e portano via un borsello nascosto contenente denaro e documenti. Da una prima constatazione, come già successo in altre occasione, l'auto non presenta alcuna forzatura anzi il proprietario la ritrovata chiusa senza segni di scasso.

Potrebbe trattarsi di un sistema di intercettazione della frequenza del telecomando, molto in voga per il furto di auto di grossa cilindrata ma che non esclude anche la possibilità del semplice piccolo furto. Resta comunque da confermare con esattezza il modus operandi dei malviventi. Indagini in corso. Visto che non si tratta della prima volta, si raccomanda quindi di non lasciare nulla, all'interno dell'auto incustodita.