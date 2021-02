Due storie di guida in stato di ebbrezza: uno dormiva in auto l'altro a spasso con la fidanzata

Due patenti ritirate, sanzioni amministrative per violazione norme anti Covid e un sequestro d'auto sono effettuati dalla Polizia, tra il 7 e 8 febbraio, a Biella. Nel primo caso si tratta di un 53enne della città che si addormenta sulla sua autovettura e viene scoperto da una pattuglia della Squadra volante. L'uomo avrebbe asserito di aver bevuto solo una birra ma appena riaccende il mezzo viene subito fermato dopo poco. L'alcol test non mente e la sua positività è pari a 1,95. Questo gli è valso la denuncia, il ritiro patente per più di un anno oltre al sequestro del veicolo.

Il secondo caso riguarda un 33enne milanese, nel Biellese per esser venuto a trovare la fidanzata. Alle 23,30 dell'8 febbraio viene fermato a bordo della sua Ford Mustang. Anche in questo caso il test alcolemico segna lo 0,80. Per l'automobilista ritiro della patente per tre mesi mentre per entrambi scatta la sanzione amministrativa anti Covid. Insomma una serata costata oltre 1.000 euro.