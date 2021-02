Cerrione, il Vigile Paolo Gaida va in pensione dopo 39 anni. Il sindaco Zerbola: "Semplicemente Grazie"

Questa mattina, ieri mattina 10 febbraio il Sindaco con i colleghi hanno salutato Paolo Gaida, Vigile Urbano di Cerrione. Dopo 39 anni di servizio, ha raggiunto la pensione. Paolo ha costruito un rapporto umano importante sul posto di lavoro e nei confronti delle istituzioni. Questo rapporto ha fatto la differenza ed ha costruito un valore aggiunto per superare ostacoli e difficoltà.

Queste parole di un bimbo riassumono anche una parte del suo lavoro, ovvero quello di accompagnatore dei ragazzini sullo scuolabus. "Grazie Vigile. È un gesto nobile, che ci aiuti molto ed è sempre felice il tuo volto. Grazie per averci portato in molti bei posti e per aver sopportato il nostro baccano sull'autobus. Ci hai reso felice perché senza l'autista saremmo rimasti a scuola a far lezione come al solito".

"Lo ringraziamo per il lavoro svolto all'interno ed all'esterno della macchina amministrativa -racconta il sindaco Anna Maria Zerbola-. Lo ricordo di notte nel periodo delle piogge, lo ricordo in divisa, orgoglioso con il nostro gonfalone nelle ricorrenze ufficiali, lo ricordo sorridente al ritorno delle gite con lo scuolabus. Ed in modo particolare in questo ultimo anno. Con mascherina, guanti, sempre in presenza, non ha mai smesso di dedicarsi ai suoi doveri con entusiasmo e passione.

Un po' triste ogni volta che doveva notificare una ordinanza di quarantena. Entusiasta nel consegnare i pacchi con il cibo alle famiglie, al rientro mi comunicava 'si sono commossi e ringraziano'. Ecco questi momenti, nei nostri paesi, avvicinano le divise alla popolazione. Paolo è stato da sempre anche il nostro autista dello scuolabus. Trentanove anni di trasporto alunni eseguito con professionalità ed anche con spirito di servizio. Ed i ragazzi delle nostre scuole con gli insegnanti lo hanno omaggiato con un bellissimo biglietto di auguri. Grazie PAOLO".

Non appena le regole lo permetteranno, tutti gli amministratori, i genitori ed i cittadini lo festeggeranno insieme.