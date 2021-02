Biella, il Liceo Avogadro ricorda le vittime delle foibe

Nella mattinata di oggi, mercoledì 10 febbraio, dall’Aula Magna del Liceo A. Avogadro è stata trasmessa una diretta streaming, resa disponibile a tutti gli studenti in presenza e a distanza, per commemorare, secondo quanto previsto dalla L. 30 marzo 2004 n. 92, «la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale».

Il dirigente Donato Gentile, gli insegnanti Fabrizio Scanzio e Riccardo Quaglia e l’operatore culturale Moreno Miorelli, promotore del Festival di Topolò in provincia di Udine, si sono alternati in brevi interventi sul contesto storico in cui quegli eventi ebbero luogo e sul loro significato. Un gruppo di studenti (Federica Gangarossa, Davide Ingannamorte, Alessandra Sasanelli, con Lorenzo Iorfino e Samuele Osti alla parte tecnica) ha proposto l’adattamento di un brano dello spettacolo di Simone Cristicchi «Magazzino 18» e qualche momento è stato dedicato a rievocare l’attenzione che il Liceo dimostrò lo scorso anno presenziando con una nutrita delegazione di allievi alla cerimonia ufficiale presso la foiba di Basovizza: fu – tra l’altro – l’ultimo, significativo momento di testimonianza “in presenza” della scuola prima delle limitazioni che la pandemia avrebbe imposto di lì a poco.

Anche nelle ristrettezze del momento attuale, tuttavia, il Liceo ha ritenuto necessario onorare la ricorrenza del 10 febbraio, legando idealmente l’evento a quello organizzato il 27 gennaio per la Giornata della Memoria, nella convinzione che, a patto di evitare superficiale retorica e inutile polemica, queste siano occasioni in cui la scuola può fattivamente spendersi nella costruzione di una autentica coscienza civile. La registrazione integrale della diretta, coordinata dal prof. Silvestro Russo con la collaborazione di Vanessa Bosso, è disponibile sul canale YouTube dell’«Avogadro Social Club», facilmente raggiungibile da qualsiasi motore di ricerca.