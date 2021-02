Andorno, gare di matematica e geografia tra elementari e medie: la continuità è...outdoor

L'Istituto Comprensivo di Andorno Micca crede nell'importanza del progetto che assicura la continuità tra i vari ordini di scuola, anche in questi tempi complicati in cui bisogna fare i conti con norme precise e restrizioni. Ogni anno le classi ponte hanno occasione di incontrarsi, scambiarsi informazioni e consigli: è importante conoscere il nuovo ambiente, gli insegnanti e le attività con cui ci si confronterà l'anno successivo. Aiuta a rendere il passaggio più lieve.

Ogni plesso, per coinvolgere i bambini delle classi quinte, non ha proposto lezioni tradizionali, piuttosto delle attività stimolanti. La tecnologia ha in parte supplito il contatto diretto in luoghi chiusi, non auspicabile in questo periodo. Lunedì 8 febbraio si è svolto via Meet l'incontro nel quale si è disputata una gara, a gruppi misti (elementari-medie), dove la matematica e la geografia sono state l'occasione per mettersi alla prova in un contesto giocoso.

Dopo aver dato prova di destrezza con prove di orientamento, calcolo delle distanze e riduzioni in scala , ma anche di spirito di gruppo, con la complicità di una splendida giornata di sole, gli allievi di quinta elementare hanno potuto incontrare i loro colleghi più "anziani" di prima media all'aperto, anziché dietro uno schermo, per salutarsi di persona e tributare il giusto applauso ai vincitori che hanno poi sfoggiato delle artigianali quanto originali medaglie, portate al collo con orgoglio per tutta la mattinata. Il Mucrone innevato ha fatto da cornice all'evento.