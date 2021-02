Viverone, al via incentivi per recupero stabili nel centro storico

Tutto pronto per una serie di interventi volti a recuperare il centro storico di Viverone. Ad annunciarlo lo stesso sindaco Renzo Carisio sui canali social del Comune: “Quest'area, segnatamente via Umberto I, presenta numerose abitazioni che si affacciano sulla via in un deplorevole stato di manutenzione, se non di abbandono, con grave danno all’immagine turistica del nostro paese”.

Dopo essersi confrontato con i consiglieri e con la giunta, il primo cittadino di Viverone ha proposto un intervento teso ad incentivare le operazioni di recupero di tale patrimonio. “In sostanza si tratta di supportare chi intende procedere al recupero degli stabili in questione a scopo abitativo, commerciale ed artigianale – sottolinea Carisio - Le facilitazioni consisteranno nell’abbattimento di tutti gli eventuali oneri dovuti al Comune ivi compresi gli eventuali costi di plateatico per lo stazionamento dei relativi ponteggi sulla pubblica via. L’Ufficio Tecnico è incaricato di procedere alla stesura di bozza del relativo regolamento. L’operazione tende a favorire un processo abitativo sia di proprietà che di affitto ed eventualmente commerciale per rivitalizzare la via principale di Viverone favorendo nuovi insediamenti nel paese”.