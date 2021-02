Croce Rossa Italiana Biella, quando la corsa non è sulle strade ma ovunque ci sia qualcuno in difficoltà

Nell’immaginario collettivo, Croce Rossa Italiana, evoca immediatamente l’immagine di un’ambulanza che percorre a sirene spiegate le vie della Città. Ma Croce Rossa Italiana è anche tante altre cose, altre iniziative al servizio della comunità, laddove ci sia qualcuno in difficoltà, di qualsiasi genere e bisognoso di aiuto.

Il comitato di Biella non fa eccezione, sempre presente con le sue iniziative a cercare di dare una mano a chi ne avesse bisogno ma è stata con la pandemia in corso che il Comitato di Biella ha incrementato notevolmente le iniziative a favore dei bisognosi.

Da “Pronto farmaco”, servizio dedicato alla consegna dei materiali a coloro che per vari motivi erano impossibilitati ad uscire di casa per acquistare farmaci, fino alla nascita di “Biella Solidale” con la quale Croce Rossa Italiana aiuta direttamente le famiglie bisognose. Il progetto, nato dalla sinergia tra il comitato CRI di Biella, il Consorzio socio assistenziale IRIS, il Comune di Biella, i club service Inner Wheel Biella Piazzo e Panathlon, è un punto di riferimento per tutte quelle realtà messe in difficoltà dall'attuale condizione socioeconomica, grazie a pacchi alimentari, buoni-spesa e altre iniziative simili.

Con il “Calendario dell’Avvento al Contrario” si sono ottenuti risultati al di là di ogni rosea aspettativa. Centinaia di famiglie hanno confezionato e donato pacchi alimentari che hanno, almeno per un momento, alleviato le difficoltà di coloro per i quali anche l’acquisto di cibo è diventato un problema.

Ma il lavoro di Croce Rossa Biella deve proseguire, anche dopo la generosità della gente per il periodo natalizio. L’Associazione, insieme a Inner Wheel Biella Piazzo, con il patrocinio del Comune e del Panathlon, ha avviato la raccolta fondi dedicati alle iniziative di cui sopra e organizzato una lotteria dotata di ricchi premi, la cui estrazione avverrà il giorno 14 febbraio 2021.