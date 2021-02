A Ponderano arriva la Tenda degli Abbracci per scacciare tristezza e sconforto

La Residenza Don Matteo Zanetto di Ponderano offre per la prima volta dopo il primo lockdown dello scorso marzo 2020, in totale sicurezza, la possibilità di poter incontrare nuovamente i propri cari.

Una di queste soluzioni è la “Tenda degli Abbracci”, un tendone gonfiabile dotato di due buchi di ingresso e accesso, dove i parenti, nel rispetto delle normative anti Covid, infilano le proprie braccia per abbracciare e stringere il proprio familiare ospite della Casa di Riposo. L’interruzione totale delle visite presso la Casa di Riposo ormai da un anno a questa parte, ha inevitabilmente causato un generale disagio a tanti ospiti e familiari con i quali si è cercato inizialmente di trovare delle soluzioni alternative alle visite, come vedersi e parlarsi attraverso le “vetrate” della struttura stessa. Ad oggi però una soluzione migliorativa e più agevole è stata trovata ed è proprio quella di potersi finalmente toccare oltre che guardarsi negli occhi.

Nello specifico, la Don Matteo Zanetto ha fissato come primo appuntamento della Tenda degli Abbracci, con programmazione organizzata, la settimana dall’8 al 14 febbraio. L’amministrazione comunale ha suggerito ed incentivato con grande emozione questa iniziativa lodevole. Purtroppo uno degli effetti collaterali di questa pandemia è la solitudine, soprattutto per gli anziani residenti nelle RSA che non possono ricevere la visita dei loro cari. Ora finalmente potranno riabbracciare i propri familiari. Un abbraccio significa tanto. Il contatto, seppur protetto, scaccia la tristezza e lo sconforto.