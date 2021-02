Strona, c'è un posto disponibile per il progetto di Servizio Civile Nazionale

Anche il comune di Strona ha aderito al progetto di Servizio Civile Nazionale. C'è solo un posto disponibile con scadenza delle domande entro il 15 febbraio.

Nel caso specifico, l'ambito è l'educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura tra tutti quelli previsti dal Bando del 21 dicembre 2020 e oggi integrati con nuove opportunità.

Nella sezione “Selezione volontari" del sito www.serviziocivile.gov.it ci sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il bando. Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.