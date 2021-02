Teens Basket Biella torna in campo, stasera tamponi per la prima squadra

Il Teens Basket Biella è pronto all'atteso ritorno sul parquet. Dopo tre mesi abbondanti di stop, la squadra del presidente Luciano d'Agostino si radunerà stasera alle 20 al Forum: «Giocatori e staff tecnico faranno il tampone» annuncia d'Agostino «e riprenderanno subito gli allenamenti. La stessa procedura verrà seguita dalle nostre squadre giovanili».

L'entusiasmo per il ritorno in palestra però, è smorzato dalle notizie provenienti dalla F.I.P.: sono infatti solo sei su dodici (Teens compreso)‎ le squadre che hanno dato la propria disponibilità a iscriversi al campionato di C Gold. «Con queste premesse» spiega d'Agostino «certamente il campionato non partirà, o almeno non un torneo regolare come speravamo, con promozioni e retrocessioni». Le sei squadre che hanno dato la propria disponibilità e si iscriveranno al campionato sono: Teens Biella, Ginnastica Torino, Collegno, Crocetta, Ciriè, Borgomanero. Passo indietro invece per Cuneo, Grugliasco, Serravalle, Bra, 5 Pari Torino e Casale

Spiega Gianpaolo Mastromarco, presidente regionale della F.I.P.: «Attendiamo le decisioni che verranno prese a livello nazionale, consci che molte realtà sono e saranno in difficoltà. Sicuramente non potremo giocare un campionato di serie C regolare, ma non è escluso che venga organizzato un torneo, così come potrebbe avvenire nei campionati senior inferiori e in quelli giovanili. L'obiettivo primario, al di là dell'aspetto sportivo, è far tornare i ragazzi e i bambini in palestra».

Claudio Porta, general manager del Teens‎, parla così del suo team: «C'è molto rammarico per questa situazione, che ci impedisce di proseguire nel nostro progetto. Capiamo però le difficoltà delle squadre che si sono fermate, sia organizzative che economiche. Per quanto ci riguarda, abbiamo deciso di iscriverci per avere la garanzia di mantenere la C Gold la prossima stagione e per rispetto nei confronti degli sponsor che la scorsa estate hanno deciso di sostenerci».