Orlandina-Edilnol Biella si gioca giovedì sera. Intanto Matteo Pollone risulta positivo

Matteo Pollone in azione contro Tortona

Nuova tegola su Pallacanestro Biella. Ecco il comunicato del club: "Edilnol Pallacanestro Biella comunica che il match di campionato contro Orlandina Basket Capo d'Orlando, in programma in terra siciliana domani 10 febbraio 2021 alle 21, è stato posticipato a giovedì 25 febbraio, con palla a due fissata alle 18,30.

La decisione è stata presa in via precauzionale insieme alla società Orlandina Basket, che Pallacanestro Biella ringrazia per la disponibilità e la comprensione dimostrata, a seguito della positività al Covid-19 dell'atleta Matteo Pollone che si aggiunge a quella di altri tre membri del gruppo Squadra".