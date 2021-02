Ginnastica La Marmora: due argenti a Filippo Brazzale e Andrea Stromboli, bronzo per Vittorio Piccolo

Dopo l’intensa preparazione, gli agonisti della sezione di Artistica Maschile della Società La Marmora-Bon Prix, hanno iniziato a gareggiare sabato partecipando alla prima prova del Campionato regionale individuale Allievi Gold che si è svolta a Torino.

Pochi sono i ragazzi pronti per partecipare all’attività di livello Gold che richiede una capillare preparazione a sei attrezzi. I giovani di Jacopo Vercellino hanno condotto una buona gara e nella seconda fascia d’età Filippo Brazzale è riuscito a conquistare la medaglia d’argento superando di poco Vittorio Piccolo che è salito sul podio al terzo gradino ed Edoardo Garrione che è giunto quarto a pochi decimi dai suoi compagni.

Queste tre posizioni potevano essere intercambiabili perché la differenza di punteggio in una gara così complessa su sei attrezzi è stata minima. Sicuramente i ragazzi che pur essendo antagonisti, sono molto amici, sanno che basta poco perché la classifica vari essendo tutti e tre degli ottimi ginnasti. Nella terza fascia d’età si è presentato con grinta Andrea Stomboli riuscendo a conquistare la medaglia d’argento.

Andrea ha condotto una buona gara e sta predisponendo con il tecnico Vercellino una serie di difficoltà per aumentare il valore tecnico dei suoi esercizi in vista del prosieguo del campionato. Nel prossimo Week End scenderà in campo l’Artistica Femminile con Elena Saccomano.